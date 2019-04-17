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22:34 (мск), источник: Известия

Во Франции будут судить дядю президента Сирии

Во Франции начинается судебный процесс против дяди президента Сирии, которого обвиняют в отмывании денег из бюджета арабской республики с целью покупки и строительства недвижимости на французской территории на сумму около $102 млн.

В ближайшее время суд должен объявить дату заседания по делу 81-летнего Рифата Асада, расследование в отношении которого началось еще в 2014 году. Позднее прокуроры предъявили ему обвинения в коррупции, а на собственность бывшего вице-президента Сирии был наложен арест. Сам Асад, который время от времени живет то во Франции, то в Великобритании, отрицает все обвинения, пишет Agence France-Presse (AFP).

По данным агентства, французское состояние дяди нынешнего сирийского лидера включает два парижских таунхауса, конный завод, замок в пригороде Парижа, а также офисные помещения в Лионе. Большая часть недвижимости была куплена через оффшорные компании.

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Кроме того, его семье принадлежит более 500 объектов недвижимости в Испании, среди которых загородные дома и рестораны, изъятые французскими властями в 2017 году.

В 80-х годах прошлого века Рифат Асад был вынужден отправиться в изгнание за границу после неудачной попытки отобрать власть у старшего брата — отца нынешнего президента Сирии Башара Асада.

На Западе Рифата прозвали «мясником из Хамы» за то, что он якобы командовал войсками, которые кроваво подавили восстание в центральной части арабской республики в 1982 году.

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