Во Франции будут судить дядю президента Сирии

В ближайшее время суд должен объявить дату заседания по делу 81-летнего Рифата Асада, расследование в отношении которого началось еще в 2014 году. Позднее прокуроры предъявили ему обвинения в коррупции, а на собственность бывшего вице-президента Сирии был наложен арест. Сам Асад, который время от времени живет то во Франции, то в Великобритании, отрицает все обвинения, пишет Agence France-Presse (AFP).
По данным агентства, французское состояние дяди нынешнего сирийского лидера включает два парижских таунхауса, конный завод, замок в пригороде Парижа, а также офисные помещения в Лионе. Большая часть недвижимости была куплена через оффшорные компании.
Кроме того, его семье принадлежит более 500 объектов недвижимости в Испании, среди которых загородные дома и рестораны, изъятые французскими властями в 2017 году.
В 80-х годах прошлого века Рифат Асад был вынужден отправиться в изгнание за границу после неудачной попытки отобрать власть у старшего брата — отца нынешнего президента Сирии Башара Асада.
На Западе Рифата прозвали «мясником из Хамы» за то, что он якобы командовал войсками, которые кроваво подавили восстание в центральной части арабской республики в 1982 году.