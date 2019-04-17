Скончался корреспондент «Первого канала»
Корреспондент «Первого канала» Илья Костин скончался в возрасте 39 лет в результате тяжелой болезни, сообщается на сайте телеканала.
Корреспондент «Первого канала» Илья Костин скончался в возрасте 39 лет в результате тяжелой болезни, сообщается на сайте телеканала.
«Беда, которая коснулась нас всех на “Первом канале”. Не стало нашего коллеги, корреспондента Ильи Костина», — говорится в публикации.
Илья Костин начал работать на «Первом канале» в 2003 году. До этого работал собственным корреспондентом НТВ и телеканала ТВС. Он освещал военные конфликты в Ираке и Чечне, работал в президентском пуле. В 2002 году вел репортажи с места теракта на Дубровке, а в 2004 — взрыва в столичном метро.
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