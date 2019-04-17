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20:33 (мск), источник: RNS

Скончался корреспондент «Первого канала»

Корреспондент «Первого канала» Илья Костин скончался в возрасте 39 лет в результате тяжелой болезни, сообщается на сайте телеканала.

«Беда, которая коснулась нас всех на “Первом канале”. Не стало нашего коллеги, корреспондента Ильи Костина», — говорится в публикации.

Илья Костин начал работать на «Первом канале» в 2003 году. До этого работал собственным корреспондентом НТВ и телеканала ТВС. Он освещал военные конфликты в Ираке и Чечне, работал в президентском пуле. В 2002 году вел репортажи с места теракта на Дубровке, а в 2004 — взрыва в столичном метро.

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