Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Роженицу обязали заплатить наплог за подаренные в роддоме цветы
На автомагистралях предложили сузить левую полосу
Няней ребенка Меган Маркл может стать мужчина
Гузеева снялась вместе с 19-летней дочерью в новом шоу
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Усиление России в Арктике: Крайний север уже не тот Владимир Путин принял участие в пленарном заседании V Международного арктического форума
Влад Топалов умилил сеть новым фото с сыном
9-летняя дочь Веры Брежневой растет ее копией (видео)
Громкий эфир: Пугачева оскорбила второго мужа перед всей страной
Страшная смерть: жертва отомстила насильнику
Кокорин — Паку: Готов возместить моральный и материальный ущерб
Дацюк обратился к Путину с протестом против закона
Умерла Ксения Успенская
Дмитрий Быков впал в кому
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Кто летал в космос до Гагарина? (мифы и факты)
Как выглядит квартира, которую сдают за полмиллиона в месяц
Реклама дома озадачила пользователей Сети
Фоторепортажи
9Какие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
14ZEISS назвал победителя «неожиданной» тематической фотографии
07:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Проблемным активам стало на 200 миллионов труднее

Бывший руководитель «РТ-Капитала» сбежал в Испанию, его заместитель оформил явку с повинной.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вчера стало известно, что по материалам Генпрокуратуры столичной полицией возбуждено уголовное дело в отношении экс-гендиректора ООО «РТ-Капитал» Сергея Иванова и его заместителя Мурата Раймкулова, который также является председателем совета директоров Гринкомбанка. Бывшие топ-менеджеры дочерней компании «Ростеха» обвиняются в хищении из госкорпорации почти 200 млн руб. Мурат Раймкулов свою вину в инкриминируемом деянии признал, а его бывший начальник скрылся за границей.

По данным «Ъ», злоупотребления в «РТ-Капитале» выявила ФСБ совместно со службой безопасности «Ростеха» в 2018 году. «Дочка» госкорпорации консолидирует на балансе непрофильные и проблемные активы «Ростеха», контролирует и консолидирует кредиторскую задолженность проблемных предприятий в рамках мероприятий по предупреждению и сопровождению процедур банкротства, а также финансовому оздоровлению.

Собранные материалы были переданы в Генпрокуратуру, которая переадресовала их в следственные органы. Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении Сергея Иванова было возбуждено столичной полицией летом 2018 года. По версии следствия, в 2017 году им была организована схема по переводу денег со счетов «РТ-Капитала» в АО «Гринкомбанк», председателем совета директоров которого являлся его заместитель по финансам в «РТ-Капитале» Мурат Раймкулов.

В общей сложности под предлогом различного рода гражданско-правовых договоров, таких как заем, цессия, приобретение векселей и пр., «дочка» госкорпорации перечислила в Гринкомбанк почти 200 млн руб. Впоследствии эти деньги были выведены на счета третьих лиц и похищены.

Вчера об уголовном преследовании Сергея Иванова сообщил на официальном интернет-канале надзорного ведомства «Эфир» начальник управления Генпрокуратуры РФ Дмитрий Демешин.

По данным «Ъ», когда началось расследование, Сергей Иванов уже уволился из «РТ-Капитала», но допросить его никак не удавалось: он то болел, то находился за границей. В итоге бывшего топ-менеджера объявили в розыск. Сейчас, по некоторым данным, Сергей Иванов находится в Испании, где у него имеется недвижимость.

Задержать удалось его заместителя Мурата Раймкулова, который, как и Сергей Иванов, работал в «РТ-Капитале» с 2016 по 2018 год. В его столичной квартире и загородном доме сотрудники ФСБ провели обыски, во время которых были обнаружены документы, подтверждающие, по версии следствия, поступление денег со счетов «дочки» госкорпорации в адрес различных сомнительных фирм.

В ходе очных ставок задержанного с другими руководителями банка подтвердилось, что именно Мурат Раймкулов выводил деньги из «РТ-Капитала» на корреспондентские счета в АО «Гринкомбанк».

Практически сразу же после этого Мурат Раймкулов написал явку с повинной и дал показания, что действовал по указанию бывшего гендиректора ООО «РТ-Капитал» Сергея Иванова. В итоге ему предъявили обвинение в соучастии в злоупотреблении полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 201 УК РФ), а Тверской райсуд избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест. Защита обжаловала условия ареста, требуя разрешить фигуранту прогулки и посещения врачей без письменного разрешения следователя, но апелляционная инстанция Мосгорсуда ей отказала.

В «Ростехе» «Ъ» подтвердили информацию об уголовном преследовании бывших топ-менеджеров дочерней организации, отметив, что хищение было выявлено в результате внутренней проверки.

Олег Рубникович

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка рассказал о масштабах хищения на предприятиях Роскосмоса и Ростеха
Во время загрузки произошла ошибка.
9 апреля© Ньюстюб
 Путин решил сменить Матвиенко
Что делать родителям детей с синими волосами
США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа
Сын Романа Абрамовича останется без дальневосточных овощей
Бизнесмена обвинили в краже 711 млн рублей. Он уехал в Израиль
Стали известны новые способы вымогательства денег у пенсионеров
Светлаков назвал Сталина тираном и поддержал
Гидрометцентр рассказал, каким будет лето в России
В России может появиться новый экологический налог
Спорт
7 минут безумия. Сумасшедший старт обернулся провалом «Ман Сити» "Тоттенхэм" вышел в полуфинал Лиги чемпионов в одном из самых умопомрачительных матчей в истории еврокубков
Hi-Tech
На Титане нашли метановые озера (фото) Почти как на Земле, но не совсем.
Авто
Toyota рассекретила Highlander нового поколения (фото) Внедорожник переехал на новую платформу и получил гибридную модификацию
Кино
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками Звезда стала гостьей студии Дмитрия Борисова
Недвижимость
В Москве могут возвести 40-этажный дом по реновации
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 4 724
Австралийские пожарные 481
может ли домохозяйка прокормить себя сама? 412
Конкурс рассказов. Начинаем сеанс групповой терапии 393
Леди
Лиза Пескова сходила в ресторан с братом Пользователи сети отметили красоту 21-летней девушки.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь