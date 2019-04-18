Проблемным активам стало на 200 миллионов труднее
Бывший руководитель «РТ-Капитала» сбежал в Испанию, его заместитель оформил явку с повинной.
Бывший руководитель «РТ-Капитала» сбежал в Испанию, его заместитель оформил явку с повинной.
Вчера стало известно, что по материалам Генпрокуратуры столичной полицией возбуждено уголовное дело в отношении
По данным «Ъ», злоупотребления в «РТ-Капитале» выявила ФСБ совместно со службой безопасности «Ростеха» в 2018 году. «Дочка» госкорпорации консолидирует на балансе непрофильные и проблемные активы «Ростеха», контролирует и консолидирует кредиторскую задолженность проблемных предприятий в рамках мероприятий по предупреждению и сопровождению процедур банкротства, а также финансовому оздоровлению.
Собранные материалы были переданы в Генпрокуратуру, которая переадресовала их в следственные органы. Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении Сергея Иванова было возбуждено столичной полицией летом 2018 года. По версии следствия, в 2017 году им была организована схема по переводу денег со счетов «РТ-Капитала» в АО «Гринкомбанк», председателем совета директоров которого являлся его заместитель по финансам в «РТ-Капитале» Мурат Раймкулов.
Вчера об уголовном преследовании Сергея Иванова сообщил на официальном
По данным «Ъ», когда началось расследование, Сергей Иванов уже уволился из «РТ-Капитала», но допросить его никак не удавалось: он то болел, то находился за границей. В итоге бывшего
Задержать удалось его заместителя Мурата Раймкулова, который, как и Сергей Иванов, работал в «РТ-Капитале» с 2016 по 2018 год. В его столичной квартире и загородном доме сотрудники ФСБ провели обыски, во время которых были обнаружены документы, подтверждающие, по версии следствия, поступление денег со счетов «дочки» госкорпорации в адрес различных сомнительных фирм.
Практически сразу же после этого Мурат Раймкулов написал явку с повинной и дал показания, что действовал по указанию бывшего гендиректора ООО «РТ-Капитал» Сергея Иванова. В итоге ему предъявили обвинение в соучастии в злоупотреблении полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 201 УК РФ), а Тверской райсуд избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест. Защита обжаловала условия ареста, требуя разрешить фигуранту прогулки и посещения врачей без письменного разрешения следователя, но апелляционная инстанция Мосгорсуда ей отказала.
В «Ростехе» «Ъ» подтвердили информацию об уголовном преследовании бывших
Олег Рубникович