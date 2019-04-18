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07:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Лекарства при аресте не помогают

Обвиняемого в крупной растрате бизнесмена арестовали заочно, пока он лечится в Израиле.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Москве Тверским райсудом заочно арестован бывший гендиректор ООО «Космосавиаспецстрой» Григорий Вайсман. Он обвиняется в растрате более 711 млн руб. в рамках выполнения контракта по техническому оборудованию подмосковного оборонного предприятия «Исток», выпускающего сверхвысокочастотную электронику. Защита господина Вайсмана настаивала, что инкриминируемое бизнесмену деяние относится к сфере предпринимательской деятельности, сам он находится в Израиле на лечении, не собирается скрываться или мешать расследованию, однако суд не убедила.

Ходатайство о заочном аресте Григория Вайсмана, возглавлявшего «Космосавиаспецстрой» с 2013-го по 2016 год, в Тверской суд столицы подало Главное следственное управление ГУ МВД по Московской области. Бизнесмен обвиняется в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В уголовном деле речь идет о заключенном в 2011 году крупном контракте между «Космосавиаспецстроем» и фрязинским АО «Научно-производственное предприятие “Исток” им. Шокина», которое специализируется на разработке и серийном производстве изделий СВЧ-электроники для всех видов связи и радиолокации.

В соответствии с договором ООО обязалось поставить и установить на оборонном предприятии СВЧ-субмодули, однако долгое время своих обязательств не выполняло.
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Как говорит защита господина Вайсмана, одной из причин было то обстоятельство, что заказчик несколько раз менял технические требования, предъявленные к «Космосавиаспецстрою». Как бы то ни было, в 2015 году господин Вайсман добился заключения с заказчиком дополнительного соглашения на 711,2 млн руб. По некоторым данным, эти деньги пошли на обслуживание основного контракта — погашение кредитов, выплату зарплаты и т. п.

Между тем в «Истоке» сочли, что средства были потрачены не по назначению. Заказчик дважды, в 2016-м и 2018 годах, подавал иски в арбитраж, однако в первом случае тяжбу проиграл, а во втором сам отозвал свое требование, обратившись, однако, при этом в правоохранительные органы с заявлением.

В январе прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту растраты на сумму 711,2 млн руб., господина Вайсмана допросили в рамках расследования в качестве свидетеля. В ноябре бизнесмена объявили в федеральный розыск, а 11 апреля этого года — в международный.
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В Тверском суде заседание началось с того, что адвокат Анатолий Клейменов попросил отложить рассмотрение ходатайства следствия об аресте — до принятия судебного решения по его жалобе на объявление подследственного в розыск. Однако суд эту просьбу отклонил.

После этого представитель следствия, мотивируя свое ходатайство о заочном заключении господина Вайсмана под стражу, привела вполне стандартные доводы. По ее словам, оставаясь на свободе, обвиняемый может воздействовать на свидетелей, уничтожить улики и продолжить заниматься преступной деятельностью.

Прокурор поддержала ходатайство, подчеркнув, что средства, о которых идет речь в уголовном деле, были растрачены в рамках выполнения госзаказа.

В свою очередь, адвокат Клейменов настаивал, что оснований для избрания господину Вайсману столь жесткой меры пресечения, как арест, нет. По словам защитника, в истории с расходованием 711 млн руб. вообще нет события преступления, что, как считает адвокат, подтверждено решением арбитражного суда.

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При этом господин Клейменов отметил, что в любом случае речь идет о деяниях, совершенных в рамках предпринимательской деятельности, а в таких случаях избирать арест в качестве меры пресечения по закону нельзя.

Наконец, подчеркнул господин Клейменов, его подзащитный в настоящее время находится на лечении в Израиле, поэтому не может препятствовать проведению расследования.

В итоге председательствующий Алексей Криворучко принял сторону следствия, санкционировав арест обвиняемого на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента задержания господина Вайсмана или его экстрадиции в РФ. Защита уже заявила, что обжалует это решение.

Алексей Соковнин

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