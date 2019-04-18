Лекарства при аресте не помогают
Обвиняемого в крупной растрате бизнесмена арестовали заочно, пока он лечится в Израиле.
Обвиняемого в крупной растрате бизнесмена арестовали заочно, пока он лечится в Израиле.
В Москве Тверским райсудом заочно арестован бывший гендиректор ООО «Космосавиаспецстрой» Григорий Вайсман. Он обвиняется в растрате более 711 млн руб. в рамках выполнения контракта по техническому оборудованию подмосковного оборонного предприятия «Исток», выпускающего сверхвысокочастотную электронику. Защита господина Вайсмана настаивала, что инкриминируемое бизнесмену деяние относится к сфере предпринимательской деятельности, сам он находится в Израиле на лечении, не собирается скрываться или мешать расследованию, однако суд не убедила.
Ходатайство о заочном аресте Григория Вайсмана, возглавлявшего «Космосавиаспецстрой» с 2013-го по 2016 год, в Тверской суд столицы подало Главное следственное управление ГУ МВД по Московской области. Бизнесмен обвиняется в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
В уголовном деле речь идет о заключенном в 2011 году крупном контракте между «Космосавиаспецстроем» и фрязинским АО «Научно-производственное предприятие “Исток” им. Шокина», которое специализируется на разработке и серийном производстве изделий
Как говорит защита господина Вайсмана, одной из причин было то обстоятельство, что заказчик несколько раз менял технические требования, предъявленные к «Космосавиаспецстрою». Как бы то ни было, в 2015 году господин Вайсман добился заключения с заказчиком дополнительного соглашения на 711,2 млн руб. По некоторым данным, эти деньги пошли на обслуживание основного контракта — погашение кредитов, выплату зарплаты
Между тем в «Истоке» сочли, что средства были потрачены не по назначению. Заказчик дважды, в 2016-м и 2018 годах, подавал иски в арбитраж, однако в первом случае тяжбу проиграл, а во втором сам отозвал свое требование, обратившись, однако, при этом в правоохранительные органы с заявлением.
В Тверском суде заседание началось с того, что адвокат Анатолий Клейменов попросил отложить рассмотрение ходатайства следствия об аресте — до принятия судебного решения по его жалобе на объявление подследственного в розыск. Однако суд эту просьбу отклонил.
После этого представитель следствия, мотивируя свое ходатайство о заочном заключении господина Вайсмана под стражу, привела вполне стандартные доводы. По ее словам, оставаясь на свободе, обвиняемый может воздействовать на свидетелей, уничтожить улики и продолжить заниматься преступной деятельностью.
В свою очередь, адвокат Клейменов настаивал, что оснований для избрания господину Вайсману столь жесткой меры пресечения, как арест, нет. По словам защитника, в истории с расходованием 711 млн руб. вообще нет события преступления, что, как считает адвокат, подтверждено решением арбитражного суда.
При этом господин Клейменов отметил, что в любом случае речь идет о деяниях, совершенных в рамках предпринимательской деятельности, а в таких случаях избирать арест в качестве меры пресечения по закону нельзя.
В итоге председательствующий Алексей Криворучко принял сторону следствия, санкционировав арест обвиняемого на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента задержания господина Вайсмана или его экстрадиции в РФ. Защита уже заявила, что обжалует это решение.
Алексей Соковнин