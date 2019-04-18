Почти 20 тыс граждан России заразились паразитами от рыбы в 2018 году
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. В Роспотребнадзоре рекомендует варить рыбу в течение 15 минут с момента закипания, жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 минут.
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. В Роспотребнадзоре рекомендует варить рыбу в течение 15 минут с момента закипания, жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 минут.
Порядка 20 тыс россиян заразилась паразитами
«Наиболее распространенными являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, анизакидозы. Кроме того, существует риск заражения более 20 видами других паразитов через необеззараженную рыбную продукцию. В целом по стране в 2018 году было выявлено 19077 случаев описторхоза (12,9 случаев на 100 тыс. населения)», — говорится в
Роспотребнадзор рекомендует варить рыбу в течение 15 минут с момента закипания, жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 минут, солить мелкую рыбу в течение 14 дней, а крупную — в течение 40 суток с добавлением 2 кг соли на 10 кг рыбы.
«В Российской Федерации в 2018 году было выявлено 4035 случаев дифиллоботриоза (2,75 случаев на 100 тыс. населения)», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Это паразитарное заболевание распространено в Республиках Саха (Якутия), Хакасия, Бурятия, Коми, Карелия, Ненецком,
Основным источником заражения дифиллоботриозом для человека являются не только рыбы, обитающие в пресноводных водоемах: щука, окунь, налим, ерш, судак, а также морские рыбы, которые нерестятся в пресноводных реках: тихоокеанский лосось, горбуша, кета и другие.