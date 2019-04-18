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10:16 (мск), источник: ТАСС

Почти 20 тыс граждан России заразились паразитами от рыбы в 2018 году

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. В Роспотребнадзоре рекомендует варить рыбу в течение 15 минут с момента закипания, жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 минут.

Источник: AP 2019

Порядка 20 тыс россиян заразилась паразитами из-за употребления необеззараженной рыбы, сообщила в четверг пресс-служба Роспоттебнадзора.

«Наиболее распространенными являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, анизакидозы. Кроме того, существует риск заражения более 20 видами других паразитов через необеззараженную рыбную продукцию. В целом по стране в 2018 году было выявлено 19077 случаев описторхоза (12,9 случаев на 100 тыс. населения)», — говорится в пресс-релизе.

Заражение человека происходит при употреблении в пищу рыбы семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст и других в необеззараженном виде.

Роспотребнадзор рекомендует варить рыбу в течение 15 минут с момента закипания, жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 минут, солить мелкую рыбу в течение 14 дней, а крупную — в течение 40 суток с добавлением 2 кг соли на 10 кг рыбы.

«В Российской Федерации в 2018 году было выявлено 4035 случаев дифиллоботриоза (2,75 случаев на 100 тыс. населения)», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Это паразитарное заболевание распространено в Республиках Саха (Якутия), Хакасия, Бурятия, Коми, Карелия, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Красноярском и Пермском краях.

Основным источником заражения дифиллоботриозом для человека являются не только рыбы, обитающие в пресноводных водоемах: щука, окунь, налим, ерш, судак, а также морские рыбы, которые нерестятся в пресноводных реках: тихоокеанский лосось, горбуша, кета и другие.

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