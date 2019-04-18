В РФ возбудили дело из-за распускания слухов о ВИЧ у ребенка

По данным следствия, в конце июля 2018 года неустановленный пока человек распространил среди знакомых приемных родителей мальчика информацию о том, что у ребенка ВИЧ-инфекция, хотя эти сведения составляют личную тайну и не подлежат разглашению.
Дело возбуждено по ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко встретилась с приемной семьей. «У меня впечатление хорошее о семье. Мы дополнительно сделали (запрос — ИФ) в Минздрав и Минсоцразвития (региона — ИФ) о системе межведомственного взаимодействия. (…) Мама (ребенка — ИФ) просит только, чтобы их оставили в покое», — сказала она.
По ее словам, необходимо, чтобы при передаче детей в семьи не возникало «разобщения» между ведомствами.
Детский омбудсмен добавила, что виновные в разглашении конфиденциальной информации должны быть привлечены к ответственности.