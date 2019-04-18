Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Устала от лжи: жена Зеленского раскыла миру глаза на мужа
Лучший автомобиль в мире. Назван победитель
Зловонный камень годами рос в носу девочки
Ушел из жизни знаменитый советский актер
Россиянам пообещали новую схему покупки квартир
Почему Минкультуры не интересует судьба сгоревших храмовВ России регулярно гибли в огне и православные церкви, и старообрядческие, и католические
Вот почему Пак не простил Кокорина и Мамаева
Кремль подтвердил слухи насчет Путина
«Отношение как к скоту»: зрители жалуются на концерт Пугачевой
Рыжего Иванушку бросила жена и ушла к молодому
Кокорин — Паку: Готов возместить моральный и материальный ущерб
Дацюк обратился к Путину с протестом против закона
У похудевшей Булановой возникли проблемы со здоровьем
Бросившая мужа Водонаева закрутила новый роман
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Кто летал в космос до Гагарина? (мифы и факты)
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
В Москве возведут 40-этажный дом по реновации
Фоторепортажи
9Какие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
15Sony World Photography Awards назвала фотографа года
13:55 (мск), источник: Mash

В грузовом поезде в Воронежской области обнаружили настоящую бомбу

Взрывное устройство нашли местные работники — в одном из вагонов со стальными заготовками. Поезд шел из Ростовской области в Ревякино. Рабочие испугались, позвонили в полицию, все тут же оцепили.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В одном из вагонов и нашли тот самый сверток. Взрывотехники из Росгвардии изучили взрывчатку, все обезвредили и увезли с собой на экспертизу. Делом занимается ФСБ.

Что (и где) нашли в грузовом составе в Лисках? Рассказываем

Бомба была небольшой и достаточно простой: сверток 100 на 500 мм, боевой детонатор с замедлителем до 6 дней, наполнитель из пластида с оксидом серы. Рядом — пластиковая бутылка с горючим (бензин или знаменитый «коктейль Молотова»).

Взрывное устройство поместили прямо под вагон — в технологическое окно надрессорной балки. Сейчас бомбу исследуют в Федеральной службе безопасности.

От страшной трагедии спасла простая случайность — местные рабочие заметили странный сверток и тут же вызвали полицию. Взрывотехники обследовали сверток, все подтвердилось — под поездом заложили самую настоящую бомбу.

 Егор Жгун (тот самый, который придумал Зойча), и студия Лебедева показали новые...
Взрывное устройство, найденное в грузовом поезде в Лисках. От страшной трагедии...
Россия запретила экспорт нефти и топлива на Украину
Кремль объявил о визите Ким Чен Ына в Россию
Олимпийский чемпион: В России спортсмены жируют на деньги народа
Зеленский выступил против минских соглашений
Шашлыки обошлись двум итальянским студентам в миллионы евро
«Цапки» сидят, проблемы остались. Как живет станица Кущевская
Спорт
Вылет Гвардиолы из Лиги чемпионов – история про справедливость Это не про карму и Эвребё. Всё сложнее
Hi-Tech
Самый большой iPhone XS Max подешевел на четверть Цена стала намного адекватнее.
Авто
Очень крутой кроссовер от Geely: это Volvo, только дешевле Марка Geely презентовала свой первый автомобиль на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture) – на этой же архитектуре базируется Volvo XC40
Кино
Актриса из «Облачного атласа» умерла в 16 лет Она дебютировала в кино в 2004 году
Недвижимость
В Москве могут возвести 40-этажный дом по реновации
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Дачная реформа. Что изменится в наступающем сезоне
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 4 777
Австралийские пожарные 601
может ли домохозяйка прокормить себя сама? 490
Сестра говорит что я не даю своему ребёнку дышать свободнл 450
Леди
Наряды, гости, «живое» выступление: как прошел юбилейный концерт Пугачевой Певица выступила в Кремле.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь