В грузовом поезде в Воронежской области обнаружили настоящую бомбу

В одном из вагонов и нашли тот самый сверток. Взрывотехники из Росгвардии изучили взрывчатку, все обезвредили и увезли с собой на экспертизу. Делом занимается ФСБ.
Бомба была небольшой и достаточно простой: сверток 100 на 500 мм, боевой детонатор с замедлителем до 6 дней, наполнитель из пластида с оксидом серы. Рядом — пластиковая бутылка с горючим (бензин или знаменитый «коктейль Молотова»).
Взрывное устройство поместили прямо под вагон — в технологическое окно надрессорной балки. Сейчас бомбу исследуют в Федеральной службе безопасности.
От страшной трагедии спасла простая случайность — местные рабочие заметили странный сверток и тут же вызвали полицию. Взрывотехники обследовали сверток, все подтвердилось — под поездом заложили самую настоящую бомбу.