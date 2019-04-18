Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным
За 2018 год в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику судебного департамента Верховного суда.
За 2018 год в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику судебного департамента Верховного суда.
В течение 2018 года российские суды приговорили 7,7 тыс человек по экономическим статьям. Число стало рекордным как минимум с 2011 года, более ранние данные не опубликованы на сайте судебного департамента. Для сравнения, в 2017 году количество осужденных было на 20% меньше — 6,4 тыс. человек.
По статьям 171.3 и 171.4 УК РФ за незаконное производство, оборот или продажу спирта и алкогольной продукции с середины 2017 года по конец 2018 года было осуждено 562 человека.
Также в два раза выросло количество осужденных за незаконное использование документов для образования юрлица (ст. 173.2 УК) — с 686 человек до 1326, а за незаконное образование юрлица (ст. 173.1) — с 96 до 211. Число приговоренных за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК) выросло до 327 человек с 217.
9 апреля 2019 года ФНС сообщила об обновлении рекорда в борьбе с
По всем составам УК в 2018 году было осуждено 658,2 тыс. человек, а в 2017 году — 697 тыс. Помимо экономических преступлений, количество осужденных за последний год выросло по статьям: преступления против семьи и несовершеннолетних (рост 13%) и преступления против правосудия (рост 6%).