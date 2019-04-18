В США спасли дайвера, вызволявшего школьников из пещеры в Таиланде
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Британского дайвера Джоша Брэтчли, который участвовал в спасении 12 школьников из затопленной десятикилометровой пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Британского дайвера Джоша Брэтчли, который участвовал в спасении 12 школьников из затопленной десятикилометровой пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда в
По информации телеканала, группа дайверов из Великобритании занималась изучением пещеры глубиной более ста метров в штате Теннеси на востоке США. Когда позднее дайверы выплыли на поверхность, среди них не оказалось одного из членов команды, Джоша Брэтчли.
На место происшествия прибыли спасатели и водолазы из штатов Арканзас и Флорида, спустя более чем сутки им удалось вызволить Брэтчли из пещеры.
«Он был бодр, в ясном сознании и мог ориентироваться», — заявил представитель спасательной службы Дерек Вулбрайт.
Еще один представитель спасательной службы, вызволивший дайвера на поверхность, Эдд Соренсон отметил, что британец ждал спасения в обнаруженном им воздушном кармане, при этом он был «настолько спокоен, насколько мог быть».
Брэтчли, метеоролог по образованию, участвовал в спасении подростков из пещеры в Таиланде. Позже он участвовал в приеме у
Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars («Лесные вепри») и их тренер пропали 23 июня 2018 года. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода
В операции непосредственно в пещере были заняты более 3 тысяч человек, включая дайверов, военнослужащих штаба операции, военных инженеров, спасателей и специалистов по откачиванию воды. Еще около 60 тысяч человек трудились на поверхности, участвуя в откачивании воды, пробивая артезианские скважины для отвода подземных вод от пещеры и обеспечивая работу основных участков операции всем необходимым.