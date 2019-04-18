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16:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Почти треть потребляемой в России водки является нелегальной

Почти треть проверенной в 2018 году водки (30,8%) оказалась нелегальной, сообщает Росалкоголь.

Источник: AP 2019

Контрафактом признали продукцию на 36,3 тыс. дал из проинспектированных 118 тыс., следует из годового отчета организации.

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Всего специалисты службы проверили 1 млн 104,1 тыс. дал этилового спирта и алкогольной продукции. В нелегальном обороте обнаружено 524 тыс. дал (47,5%).

По решению судов было уничтожено 14,2 млн л нелегальной алкогольной продукции, изъято более 1 тыс. единиц технологического оборудования со 186 подпольных производств.

Международная исследовательская компания Euromonitor International ранее оценила долю нелегального алкоголя в России в 28,5%. Это сопоставимо с такими лидерами Латинской Америки по нелегальной продукции, как Эквадор (29%) и Доминиканская Республика (31%), но заметно ниже, чем у африканских лидеров по этому показателю — Мозамбика (73%), Замбии (69%) и Уганды (63%).

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