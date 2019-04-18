Почти треть потребляемой в России водки является нелегальной
Почти треть проверенной в 2018 году водки (30,8%) оказалась нелегальной, сообщает Росалкоголь.
Почти треть проверенной в 2018 году водки (30,8%) оказалась нелегальной, сообщает Росалкоголь.
Контрафактом признали продукцию на 36,3 тыс. дал из проинспектированных 118 тыс., следует из годового отчета организации.
Всего специалисты службы проверили 1 млн 104,1 тыс. дал этилового спирта и алкогольной продукции. В нелегальном обороте обнаружено 524 тыс. дал (47,5%).
По решению судов было уничтожено 14,2 млн л нелегальной алкогольной продукции, изъято более 1 тыс. единиц технологического оборудования со 186 подпольных производств.
Международная исследовательская компания Euromonitor International ранее оценила долю нелегального алкоголя в России в 28,5%. Это сопоставимо с такими лидерами Латинской Америки по нелегальной продукции, как Эквадор (29%) и Доминиканская Республика (31%), но заметно ниже, чем у африканских лидеров по этому показателю — Мозамбика (73%), Замбии (69%) и Уганды (63%).