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18:21 (мск), источник: РИА Новости

Глава Дагестана рассказал о потерях газа в республике из-за хищений

МАХАЧКАЛА, 18 апр — РИА Новости. Потери газа в Дагестане составляют 35% в год, заявил глава республики Владимир Васильев в Махачкале на форуме «Сообщество», посвященном теме «Экономика труда. Рабочие места. Занятость».

Источник: РИА Новости

«По части газа мы имеем огромные долги. Мы получаем 3,2 миллиарда (кубометров) газа (в год), а Ставропольский край получает 8 миллиардов. У них потерь 1%, у нас — 35%, и это длилось годами», — сказал Васильев.

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Он заявил, что правоохранительные органы возбудили 11 уголовных дел по факту хищения газа, около 250 человек разного уровня проходят по этим уголовным делам.

Ранее Васильев, выступая с посланием перед народным собранием республики, заявил, что около 1,5 тысячи промышленных и коммунально-бытовых потребителей газа выведены из тени с начала 2018 года.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре принять «незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов» на территории Дагестана. Отчитаться о принятых мерах премьер-министр и генпрокурор должны были до 1 марта 2019 года.

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