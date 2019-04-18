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21:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин решил убраться и сжег полтора миллиона рублей

Житель Брянска случайно сжег деньги, накопленные на покупку квартиры. Об этом сообщает издание «Новости Брянска».

По словам представителей Банка России в Брянской области, рассказавших об этом случае, мужчина хранил накопления в металлическом чайнике. Когда там набралось полтора миллиона рублей, его супруга спрятала чайник в старый диван.

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Во время уборки мужчина решил избавиться от дивана и поджег его. Он не знал, что вместе с диваном в огне оказались и его деньги. Из-за высокой температуры лежавшие в чайнике купюры намертво слиплись. Когда супруги спохватились, большая часть банкнот была уже испорчена.

Возместить удалось только те купюры, у которых сохранилось не менее 55 процентов площади. В результате от полутора миллиона осталось лишь 117 тысяч 500 рублей, то есть менее 10 процентов накопленной суммы.

В 2017 году сообщалось, что в американском городе Эверетт взломщики, пытавшиеся ограбить банкомат при помощи паяльной лампы, случайно подожгли хранившиеся в нем деньги. В результате им ничего не досталось.

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