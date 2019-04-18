Россиянин решил убраться и сжег полтора миллиона рублей
Житель Брянска случайно сжег деньги, накопленные на покупку квартиры. Об этом сообщает издание «Новости Брянска».
Житель Брянска случайно сжег деньги, накопленные на покупку квартиры. Об этом сообщает издание «Новости Брянска».
По словам представителей Банка России в Брянской области, рассказавших об этом случае, мужчина хранил накопления в металлическом чайнике. Когда там набралось полтора миллиона рублей, его супруга спрятала чайник в старый диван.
Во время уборки мужчина решил избавиться от дивана и поджег его. Он не знал, что вместе с диваном в огне оказались и его деньги.
Возместить удалось только те купюры, у которых сохранилось не менее 55 процентов площади. В результате от полутора миллиона осталось лишь 117 тысяч 500 рублей, то есть менее 10 процентов накопленной суммы.
В 2017 году сообщалось, что в американском городе Эверетт взломщики, пытавшиеся ограбить банкомат при помощи паяльной лампы, случайно подожгли хранившиеся в нем деньги. В результате им ничего не досталось.