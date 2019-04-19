Гадюки заполонили железнодорожную станцию и выселили россиян
Станцию Мишкинская в Ростовской области заполонили змеи, которые поселились в щелях между кирпичами и через них и дыру в фундаменте проникали внутрь.
Станцию Мишкинская в Ростовской области заполонили змеи, которые поселились в щелях между кирпичами и через них и дыру в фундаменте проникали внутрь.
Видео, снятое сотрудниками РЖД, опубликовано в YouTube пользователем Марией Годуновой.
По словам автора ролика,
«Открыли дверь и просто убежали отсюда, потому что здесь всплошную все набито гадюками. А нам надо на ночь оставить дефектоскопную тележку. Во все стороны начали расползаться настоящие гадюки. Они заходят и выходят свободно, а как нам там находиться?» — сказал один из работников.
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