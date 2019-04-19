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11:29 (мск), источник: Интерфакс

Принудительно посаженный в Пскове самолет оказался российским

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Российский легкомоторный самолет, а не иностранный самолет-нарушитель, был принудительно приземлен для разбирательства в Псковской области, сообщил в пятницу «Интерфаксу» информированный источник.

Таким образом, предположения о том, что это мог быть залетевший в воздушное пространство России иностранный легкомоторный самолет, не подтвердились.

«Российский легкомоторный самолет отклонился от своего маршрута и был приземлен с привлечением дежурных сил ПВО», — сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу появилась информация о том, что российские военные накануне принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики.

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