Принудительно посаженный в Пскове самолет оказался российским
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Российский легкомоторный самолет, а не иностранный
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Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Российский легкомоторный самолет, а не иностранный
Таким образом, предположения о том, что это мог быть залетевший в воздушное пространство России иностранный легкомоторный самолет, не подтвердились.
«Российский легкомоторный самолет отклонился от своего маршрута и был приземлен с привлечением дежурных сил ПВО», — сказал собеседник агентства.
Ранее в пятницу появилась информация о том, что российские военные накануне принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики.