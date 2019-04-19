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12:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Пожар уничтожил миллионы бутылок французского вина

Во французском городе Бордо сгорели миллионы бутылок вина и других алкогольных напитков. Об этом сообщает издание The Local.

Источник: Reuters

Огонь вспыхнул на одном из складов. Загоревшийся фальшпотолок обрушился на ящики и поддоны с алкоголем.

В тушении принимали участие 60 пожарных. Справившись с возгоранием, они несколько часов следили, чтобы пожар не возобновился.

Un incendie s'est déclaré dans les entrepôts de la société Sovex Grands Châteaux, située dans la zone d'activités la...

Опубликовано Ville de Carbon-Blanc Вторник, 16 апреля 2019 г.

Несмотря на их усилия, в пламени погибли или стали непригодны для продажи два миллиона бутылок. Компания и ее страховщик уточняют сумму нанесенного ущерба.

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