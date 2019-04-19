Пожар уничтожил миллионы бутылок французского вина
Во французском городе Бордо сгорели миллионы бутылок вина и других алкогольных напитков. Об этом сообщает издание The Local.
Во французском городе Бордо сгорели миллионы бутылок вина и других алкогольных напитков. Об этом сообщает издание The Local.
Огонь вспыхнул на одном из складов. Загоревшийся фальшпотолок обрушился на ящики и поддоны с алкоголем.
В тушении принимали участие 60 пожарных. Справившись с возгоранием, они несколько часов следили, чтобы пожар не возобновился.
Несмотря на их усилия, в пламени погибли или стали непригодны для продажи два миллиона бутылок. Компания и ее страховщик уточняют сумму нанесенного ущерба.