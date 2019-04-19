Задержан бывший собственник «Югры» Алексей Хотин
Главное управление по расследованию особо важных дел СКР возбудило уголовное дело по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб.
Главное управление по расследованию особо важных дел СКР возбудило уголовное дело по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб.
Следственный комитет России сообщил о задержании бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Он является фигурантом дела о хищении у банка «Югра» 7,5 млрд руб. Уголовное дело расследуется по статье 160 УК (присвоение или растрата), отмечается в сообщении СКР.
«В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения», — говорится в
В июле 2017 г. Центробанк России отозвал лицензию у банка «Югра». Крах этого банка стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 млрд руб. По данным «Интерфакс ЦЭА», на момент отзыва лицензии банк занимал 32-е место в российской банковской системе по размеру активов. Он привлекал средства населения и размещал их в активы неудовлетворительного качества, не создавая при этом резервов на возможные потери, объяснял причину отзыва лицензии регулятор. По информации ЦБ, за счет средств физлиц финансировались связанные с бенефициарами проекты. Банк пытался оспорить в суде отзыв лицензии и дошел до Верховного суда, но сделать ему это так и не удалось. В сентябре 2018 г. суд признал «Югру» банкротом. Активы банка на этот момент оценивались в 34 млрд руб., обязательства — в 194,8 млрд руб.
Основным собственником кредитной организации был Хотин. Forbes оценивает его состояние в $700 млн, Хотин занимает 154-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России. Среди его активов — 1,8 млн кв. м коммерческой недвижимости в Москве, отель Four Seasons Moscow.