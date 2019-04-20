В Забайкальском крае природные пожары уничтожили полторы сотни домов
Количество жилых домов, сгоревших в результате природных пожаров в Забайкальском крае, приблизилось к 100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Количество жилых домов, сгоревших в результате природных пожаров в Забайкальском крае, приблизилось к 100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Уточняется, что всего огнем повреждены 152 строения, из которых 98 — жилые. Также спасатели рассказали о 17 пострадавших, восемь человек доставлены в больницы.
Ранее в районе Байкала был объявлен режим ЧС
Наиболее пострадало село