В Забайкалье ликвидировали все пожары в населенных пунктах
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/ — По данным региональных властей, огонь уничтожил более 100 зданий и сооружений.
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/ — По данным региональных властей, огонь уничтожил более 100 зданий и сооружений.
Все пожары на территории населенных пунктов в Забайкальском крае ликвидированы, сообщили ТАСС в субботу в
«Все пожары в 14 населенных пунктах ликвидированы», — сказали в ведомстве.
В Главном управлении МЧС по Забайкальскому краю сообщили, что сейчас в населенных пунктах продолжают дежурить пожарные расчеты, проведена передислокация сил. «Сейчас обстановка нормализована», — сказал собеседник агентства.
Из-за степных пожаров на юге и