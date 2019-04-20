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08:44 (мск), источник: ТАСС

В Забайкалье ликвидировали все пожары в населенных пунктах

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/ — По данным региональных властей, огонь уничтожил более 100 зданий и сооружений.

Источник: МЧС

Все пожары на территории населенных пунктов в Забайкальском крае ликвидированы, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России.

«Все пожары в 14 населенных пунктах ликвидированы», — сказали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что в Читу прибыли два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8, еще два Ми-8 находятся в пути.
Во время загрузки произошла ошибка.

В Главном управлении МЧС по Забайкальскому краю сообщили, что сейчас в населенных пунктах продолжают дежурить пожарные расчеты, проведена передислокация сил. «Сейчас обстановка нормализована», — сказал собеседник агентства.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края за последние сутки пострадали 14 населенных пунктов. По данным краевых властей, огонь уничтожил 107 зданий и сооружений, в том числе 88 жилых домов. Пострадали 25 человек, семеро из них госпитализированы.

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