Медведев распорядился оказать помощь пострадавшим в результате пожаров в Забайкалье
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/.
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/.
По его словам, Медведев провел телефонный разговор с главой МЧС Евгением Зиничевым и врио губернатора Забайкалья Александром Осиповым.
«Дмитрий Медведев выслушал их доклады о предпринимаемых мерах по оказанию помощи людям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной лесными пожарами. Он отметил, что правительство РФ окажет всю необходимую поддержку людям, потерявшим жилье. Кроме того,