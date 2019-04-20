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13:07 (мск), источник: ТАСС

Медведев распорядился оказать помощь пострадавшим в результате пожаров в Забайкалье

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате пожаров в Забайкалье. Об этом журналистам сообщил в субботу пресс-секретарь главы кабмина Олег Оспипов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Медведев провел телефонный разговор с главой МЧС Евгением Зиничевым и врио губернатора Забайкалья Александром Осиповым.

«Дмитрий Медведев выслушал их доклады о предпринимаемых мерах по оказанию помощи людям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной лесными пожарами. Он отметил, что правительство РФ окажет всю необходимую поддержку людям, потерявшим жилье. Кроме того, премьер-министр распорядился в случае необходимости доставить пострадавших в результате пожаров на лечение в федеральные медицинские центры», — сказал пресс-секретарь главы кабмина.

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