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36Пожар в соборе Парижской Богоматери
15:00 (мск), источник: Интерфакс

Следователи определили точное место, с которого начался пожар в Нотр-Даме

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Французские следователи смогли определить точное место, с которого начался пожар в соборе Парижской Богоматери, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в полиции.

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37
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37
фотографий

Эксперты пересмотрели множество видео и фотографий пожара, и теперь считают, что очаг возгорания находился в центральной части собора вблизи основания его шпиля. В рамках расследования полиция, по данным источников телеканала, обращает особое внимание на работу пожарной сигнализации в Нотр-Даме.

Существует версия, что датчики пожарной сигнализации в соборе могли работать некорректно, сообщает CNN.

К такому выводу следователей подтолкнул тот факт, что, когда служба безопасности Нотр-Дама заметила возгорание, высота пламени составляла уже почти три метра.

Ранее сообщалось, что пожарная сигнализация в парижском соборе сработала два раза: в первый раз его сотрудники не смогли обнаружить возгорание, оно стало явным только спустя 23 минуты, когда пожарная тревога сработала второй раз.

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Также следователей интересуют лифты, возведенные для работ по реконструкции собора, отмечает телеканал.

Ранее СМИ сообщали, что следователи считают короткое замыкание одной из возможных причин пожара в Нотр-Даме.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Он начался на строительных лесах, возведенных над крышей здания в связи с реставрацией. Собору нанесен значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Ежегодно его посещали 14 млн человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон поставил задачу восстановить собор за пять лет.

Справка
Деревянные перекрытия и сложная форма. Почему так долго горел Нотр-Дам

Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжался около 15 часов.

Пожар в Нотр-Даме: названа причина возгорания
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19 апреля© Ньюстюб
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