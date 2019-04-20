Следователи определили точное место, с которого начался пожар в Нотр-Даме

Эксперты пересмотрели множество видео и фотографий пожара, и теперь считают, что очаг возгорания находился в центральной части собора вблизи основания его шпиля. В рамках расследования полиция, по данным источников телеканала, обращает особое внимание на работу пожарной сигнализации в Нотр-Даме.
Существует версия, что датчики пожарной сигнализации в соборе могли работать некорректно, сообщает CNN.
К такому выводу следователей подтолкнул тот факт, что, когда служба безопасности Нотр-Дама заметила возгорание, высота пламени составляла уже почти три метра.
Ранее сообщалось, что пожарная сигнализация в парижском соборе сработала два раза: в первый раз его сотрудники не смогли обнаружить возгорание, оно стало явным только спустя 23 минуты, когда пожарная тревога сработала второй раз.
Также следователей интересуют лифты, возведенные для работ по реконструкции собора, отмечает телеканал.
Ранее СМИ сообщали, что следователи считают короткое замыкание одной из возможных причин пожара в Нотр-Даме.
Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Он начался на строительных лесах, возведенных над крышей здания в связи с реставрацией. Собору нанесен значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.
Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Ежегодно его посещали 14 млн человек.
Президент Франции Эммануэль Макрон поставил задачу восстановить собор за пять лет.