Более 300 человек остались без крова из-за пожара в Забайкалье
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Пожарные справились с огнем в 16 населенных пунктах Забайкалья, на которые перешел природный пожар из Монголии.
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Пожарные справились с огнем в 16 населенных пунктах Забайкалья, на которые перешел природный пожар из Монголии.
Как сообщили в воскресенье «Интерфаксу» в
«Пожары ликвидированы. По состоянию на 6:00 21 апреля 2019 года по предварительным результатам работы комиссий по оценке ущерба огнем уничтожены 94 жилых дома, в которых проживали 306 человек, в том числе 41 ребенок, 17 нежилых домов, 59 хозяйственных построек, 68 животноводческих хозяйств, более 3 200 голов сельскохозяйственных животных», — сказали в
Пожарные предотвратили переход палов сухой растительности на 10 873 жилых дома с населением 47 501 человек, в том числе 2 656 детей. Гибель людей не допущена.
В субботу сообщалось, что степной пожар из Монголии уничтожил 109 домов в 14 населенных пунктах в Забайкальском крае. Более 400 человек остались без крова.