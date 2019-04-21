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10:15 (мск), источник: Интерфакс

Более 300 человек остались без крова из-за пожара в Забайкалье

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Пожарные справились с огнем в 16 населенных пунктах Забайкалья, на которые перешел природный пожар из Монголии.

Как сообщили в воскресенье «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ, на территории Забайкальского края в пятницу в результате палов сухой растительности, установившимися высокими температурами и порывами ветра до 28 м/с, произошел переход пожаров на жилые дома и хозяйственные постройки 16 населенных пунктов в 7 муниципальных образованиях.

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«Пожары ликвидированы. По состоянию на 6:00 21 апреля 2019 года по предварительным результатам работы комиссий по оценке ущерба огнем уничтожены 94 жилых дома, в которых проживали 306 человек, в том числе 41 ребенок, 17 нежилых домов, 59 хозяйственных построек, 68 животноводческих хозяйств, более 3 200 голов сельскохозяйственных животных», — сказали в пресс-службе.

Пожарные предотвратили переход палов сухой растительности на 10 873 жилых дома с населением 47 501 человек, в том числе 2 656 детей. Гибель людей не допущена.

В субботу сообщалось, что степной пожар из Монголии уничтожил 109 домов в 14 населенных пунктах в Забайкальском крае. Более 400 человек остались без крова.

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