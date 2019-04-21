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09:12 (мск), источник: Известия

Более 40 человек погибли и сотни пострадали при взрывах на Шри-Ланке

В результате взрывов, прогремевших на Шри-Ланке 21 апреля во время празднования Пасхи, возросло до 42. Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.

Источник: AP 2019

Ранее сообщалось о 20 погибших и 160 пострадавших.

По информации источника в правоохранительных органах, всего прогремело шесть взрывов — в трех фешенебельных отелях и трех церквях.

Одна из церквей, на которую была совершена атака, расположена в столице страны Коломбо, еще две — в ее пригороде Негомбо. NDTV сообщает, что пострадали пятизвездочные отели Shangrila, Cinnamon Grand и Kingsbury в Коломбо.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся. Взрывы произошли около 8:45 по местному времени (6:15 мск), где проходили пасхальные торжества.

В этом году католики празднуют Пасху 21 апреля, на неделю раньше православных христиан.

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