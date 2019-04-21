Более 40 человек погибли и сотни пострадали при взрывах на Шри-Ланке
В результате взрывов, прогремевших на
В результате взрывов, прогремевших на
Ранее сообщалось о 20 погибших и 160 пострадавших.
Одна из церквей, на которую была совершена атака, расположена в столице страны Коломбо, еще две — в ее пригороде Негомбо. NDTV сообщает, что пострадали пятизвездочные отели Shangrila, Cinnamon Grand и Kingsbury в Коломбо.
Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся. Взрывы произошли около 8:45 по местному времени (6:15 мск), где проходили пасхальные торжества.
В этом году католики празднуют Пасху 21 апреля, на неделю раньше православных христиан.