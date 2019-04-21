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09:43 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человек

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Число жертв при взрывах в отелях и церквях на Шри-Ланке достигло 160 человек, более 30 пострадали, передает телеканал News 1ST.

Источник: AP 2019

По информации местного издания Ada Derana, три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury в столице страны.

Столько же взрывов прогремело во время празднования Пасхи в трех церквях в пригороде Коломбо Котахене, в городах Негомбо и Баттикалоа.

На местах ЧП работает полиция, территории этих церквей и отелей оцеплены.

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