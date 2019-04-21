Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человек
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Число жертв при взрывах в отелях и церквях на
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Число жертв при взрывах в отелях и церквях на
По информации местного издания Ada Derana, три взрыва произошли в пятизвездочных отелях
24 killed— Faizan فیضان फैजान (@faizan_ul_haq) 21 апреля 2019 г.
200 injured
in multiple blasts in churches and hotels in #SriLanka pic.twitter.com/2dcsDTkOE8
Столько же взрывов прогремело во время празднования Пасхи в трех церквях в пригороде Коломбо Котахене, в городах Негомбо и Баттикалоа.
#SriLankaBlasts Scenes outside Kochchikade church in Colombo.— The New Indian Express (@NewIndianXpress) 21 апреля 2019 г.
Courtesy: @Bhanoob on Instagram.#EasterSunday #SriLanka pic.twitter.com/MeRwyauXQu
На местах ЧП работает полиция, территории этих церквей и отелей оцеплены.
An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0— Aashik Nazardeen (@aashikchin) 21 апреля 2019 г.
وكالة الصحافة الفرنسية عن شرطة #سريلانكا: 42 قتيلاً في سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق— الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) 21 апреля 2019 г.
| #SriLanka pic.twitter.com/ZtnW0wY0cD