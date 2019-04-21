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11:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне не пострадали при взрывах в Шри-Ланке

Граждан России, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших в результате взрывов в Шри-Ланке нет. Об этом сообщил РИА Новости посол Юрий Материй.

Источник: AP 2019

«По предварительным данным из компетентных органов, граждан РФ среди погибших и пострадавших в результате взрывов в церквях в Шри-Ланке нет, но посольство проясняет ситуацию окончательно», — сказал он.

Российские туристы проинформированы о ситуации, в том числе через социальные сети, добавил посол.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» подтвердила информацию об отсутствии россиян среди погибших и пострадавших на данный момент.

«Мы, безусловно, выражаем соболезнования погибшим, раненым, народу Шри-Ланки в этот трагический день», — сказала Захарова. Она подчеркнула, что посольство «делает все» для прояснения информации и оказания российским гражданам любой необходимой поддержки.

21 апреля в Шри-Ланке произошли взрывы в трех храмах и трех гостиницах. По последним данным, погибли 160 человек, 368 пострадали.

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