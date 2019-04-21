Россияне не пострадали при взрывах в Шри-Ланке
Граждан России, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших в результате взрывов в
Граждан России, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших в результате взрывов в
«По предварительным данным из компетентных органов, граждан РФ среди погибших и пострадавших в результате взрывов в церквях в
Российские туристы проинформированы о ситуации, в том числе через социальные сети, добавил посол.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» подтвердила информацию об отсутствии россиян среди погибших и пострадавших на данный момент.
«Мы, безусловно, выражаем соболезнования погибшим, раненым, народу
21 апреля в