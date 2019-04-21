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13:44 (мск), источник: Lenta.Ru

В Шри-Ланке произошел восьмой взрыв за день

В Шри-Ланке произошли уже восемь взрывов в воскресенье, 21 апреля. Об этом в Twitter сообщает AFP.

Источник: AP 2019

Седьмой взрыв случился рядом с зоопарком в городе Дехивале, который расположен на территории Западной провинции и округа Коломбо. В результате этого взрыва погибли два человека. Об этом сообщило агентство Reuters.

Число жертв и пострадавших восьмого взрыва пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в результате шести взрывов в Шри-Ланке погибли 185 человек, еще 400 — ранены. Среди погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них нет. Информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с гибелью людей из-за взрывов.

Шесть взрывов прогремели в Коломбо и его пригороде утром 21 апреля во время празднования католической Пасхи. Три из них произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще три взрыва прогремели в церквях. Нападения были совершены практически одновременно. Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из группировок.

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