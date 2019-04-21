В Шри-Ланке произошел восьмой взрыв за день
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Седьмой взрыв случился рядом с зоопарком в городе Дехивале, который расположен на территории Западной провинции и округа Коломбо. В результате этого взрыва погибли два человека. Об этом сообщило агентство Reuters.
Число жертв и пострадавших восьмого взрыва пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в результате шести взрывов в
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