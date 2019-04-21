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15:05 (мск), источник: Интерфакс

На Шри-Ланке задержали семь человек по подозрению в причастности к терактам

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали семь человек, предположительно, причастных к произошедшим ранее терактам, передают в воскресенье местные СМИ.

Имена задержанных, а также другие данные о них пока не разглашаются.

Ранее в воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католической Пасхи.

В результате взрывов погибли более 200 человек, еще около 500 человек получили ранения.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.

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Западные СМИ сообщили о том, что к терактам может быть причастна местная радикальная группировка «Таухид джамаат».

Взрывы на Шри-Ланке: хроника трагедии
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12:57 (мск)© Ньюстюб
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