На Шри-Ланке задержали семь человек по подозрению в причастности к терактам
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Правоохранительные органы
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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Правоохранительные органы
Имена задержанных, а также другие данные о них пока не разглашаются.
Ранее в воскресенье на
Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.
Западные СМИ сообщили о том, что к терактам может быть причастна местная радикальная группировка «Таухид джамаат».
24 killed— Faizan فیضان फैजान (@faizan_ul_haq) 21 апреля 2019 г.
200 injured
in multiple blasts in churches and hotels in #SriLanka pic.twitter.com/2dcsDTkOE8
Two more explosions reported at Shangri-la & Cinnamon Grand Hotels in Colombo! #lka #srilanka— vijay bala (@vj2563) 21 апреля 2019 г.
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