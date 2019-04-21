Полицейские задержали еще одного сбежавшего из изолятора в Туве
Сотрудники полиции задержали еще одного сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве. Пойманы уже семь арестантов из девяти, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Сотрудники полиции задержали еще одного сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве. Пойманы уже семь арестантов из девяти, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Сотрудники МВД по Республике Тыва задержали мужчину 1985 года рождения — еще одного участника побега из изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России “Барун-Хемчикский”», — рассказала госпожа Волк (цитата по ТАСС). Она добавила, что мужчину нашли в селе
Побег произошел 14 апреля. Арестанты ударили ножом полицейского и ушли из здания. В Туве был объявлен план «Сирена». Для участия в операции по поиску сбежавших в республику прибыли семь сотрудников центрального аппарата МВД России. В изоляторах временного содержания усилили наряды.