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19:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Полицейские задержали еще одного сбежавшего из изолятора в Туве

Сотрудники полиции задержали еще одного сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве. Пойманы уже семь арестантов из девяти, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудники МВД по Республике Тыва задержали мужчину 1985 года рождения — еще одного участника побега из изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России “Барун-Хемчикский”», — рассказала госпожа Волк (цитата по ТАСС). Она добавила, что мужчину нашли в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района.

Побег произошел 14 апреля. Арестанты ударили ножом полицейского и ушли из здания. В Туве был объявлен план «Сирена». Для участия в операции по поиску сбежавших в республику прибыли семь сотрудников центрального аппарата МВД России. В изоляторах временного содержания усилили наряды.

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