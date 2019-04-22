Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка «Югра» Алексею Нефедову и
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка «Югра» Алексею Нефедову и
«Суд удовлетворил ходатайства, связанные с избранием или продлением Нефедову и Шиляеву меры пресечения в виде домашнего ареста», — рассказал собеседник агентства.
Ранее по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей под домашний арест до 18 июля был отправлен основной владелец «Югры» Алексей Хотин.
Уголовное дело было возбуждено в отношении Хотина и других лиц 18 апреля по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Он был задержан 19 апреля утром.
Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года по заявлению Банка России признал «Югру» банкротом, открыл конкурсное производство сроком на один год. На момент отзыва у «Югры» лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка.