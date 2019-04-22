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01:05 (мск), источник: РИА Новости

Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка «Югра» Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: Агентство «Москва»

«Суд удовлетворил ходатайства, связанные с избранием или продлением Нефедову и Шиляеву меры пресечения в виде домашнего ареста», — рассказал собеседник агентства.

Ранее по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей под домашний арест до 18 июля был отправлен основной владелец «Югры» Алексей Хотин.

Уголовное дело было возбуждено в отношении Хотина и других лиц 18 апреля по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Он был задержан 19 апреля утром.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года по заявлению Банка России признал «Югру» банкротом, открыл конкурсное производство сроком на один год. На момент отзыва у «Югры» лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка.

Владелец лопнувшего банка «Югра» арестован за миллиардные хищения
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