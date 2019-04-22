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06:53 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Сирийские суточные проплыли мимо моряков

Участие в военных действиях на кораблях отказались считать командировкой и оплачивать.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», члены экипажей сразу трех кораблей Черноморского флота потребовали выплатить им суточные за командировки в Сирию, а после отказа подали коллективный иск в суд. Офицеры рассчитывали добиться выплаты в размере примерно 300 тыс. руб., а моряки-контрактники — по 200 тыс. руб. каждому. Однако суд решил, что поход на корабле, согласно приказу Минобороны от 2011 года, не является командировкой, поэтому суточные морякам за участие в военных действиях в Сирии не положены.

Административный иск 27 моряков о невыплате им суточных за период нахождения в Сирии Севастопольский гарнизонный военный суд отклонил в начале апреля. Как рассказал «Ъ» адвокат моряков Александр Федорченко, полные суточные для офицеров составляют $62, а для рядового и сержантского состава — $43. Однако, поскольку из этих сумм 70% вычитаются на питание, его доверители рассчитывали получить $18,6 и $12,9 за один день пребывания в зоне боевых действий. Первым делом моряки обратились с рапортами к командованию своей части, а после отказа — в гарнизонный военный суд, попросив его обязать ответчиков выплатить им в среднем 200−300 тыс. руб.

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По информации «Ъ», речь идет о членах экипажей трех военных кораблей, один из которых — морской тральщик «Ковровец». Построен на Средне-Невском судостроительном заводе в 1973 году, в составе военно-морского флота с 1974 года. Предназначен для разведывательного и контрольного траления, проводки за тралами кораблей и судов, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минных постановках в дальней зоне от своих баз. Носит название «Ковровец» с 1999 года (прежние названия — «Курский комсомолец», «Наводчик»). Полное водоизмещение — 873 т, длина — 61 м, ширина — 10,2 м, осадка — 2,97 м. Скорость полного хода — 16,5 узла, автономность плавания — 10 суток. Экипаж — 68 человек (в том числе 6 офицеров, 8 мичманов).

Тральщик участвовал в охране советских промысловых судов в Атлантическом океане в районах рыбной ловли у побережья Западной Африки, а также решал задачи противоминного обеспечения советского судоходства в Персидском заливе во время ирано-иракской войны. «Ковровец» базируется в Севастополе в составе Крымской военно-морской базы Черноморского флота. С февраля по май 2016 года осуществлял противоминное патрулирование у берегов Сирии. С января по май 2017 года выполнял задачи в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

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Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016—2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.

В свою очередь, представители ответчиков, командира войсковой части и финансовой службы Черноморского флота, в суде утверждали, что «выполнение задач в составе экипажей кораблей не является командировкой», а морякам положены не суточные, а «ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время», которую им уже выплатили.

В итоге рассматривавший иск зампред суда Константин Пагеев пришел к выводу, что оплата командировочных расходов производится «на основании приказов уполномоченного лица о направлении военнослужащего в командировку». Порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих утвержден приказом министра обороны РФ в 2011 году. Пунктом 130 этого документа установлено, что суточные не выплачиваются военнослужащим за участие в походах кораблей.

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«Участие административных истцов в указанные в заявлении периоды в мероприятиях по выполнению специальных задач в дальней оперативной зоне не является командировкой. Соответственно, у командира войсковой части не имелось оснований для издания приказов о направлении военнослужащих в периоды выполнения названных задач в служебные командировки, а у финансового органа — для выплаты суточных», — сказано в решении суда. Иск был признан необоснованным и не подлежащим удовлетворению.

Адвокат Федорченко рассказал «Ъ», что пункт 130 приказа министра обороны, по его мнению, «нарушает принцип справедливости и равенства», который установлен Конституцией РФ. «Военнослужащие, которые фактически выполняют одни и те же задачи, находятся в неравных условиях. Военнослужащие, находящиеся на суше, в том числе летчики и технический персонал авиабазы, они все получают суточные. А моряки, которые тоже рискуют своей жизнью, — нет», — пояснил господин Федорченко. По его словам, пункт приказа противоречит постановлению правительства РФ о денежных выплатах военнослужащим, в котором подобных ограничений для моряков нет.

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Александр Федорченко сообщил, что аналогичные иски рассматривались и в других судах, но также не были удовлетворены. «Некоторые суды указывали, что корабль является территорией РФ, поэтому никаких командировочных членам экипажа не положено. При этом летчики, которые находятся в самолете, который также является территорией РФ, эти выплаты получают», — отметил адвокат. Господин Федорченко добавил, что апелляция на решение суда первой инстанции уже готова и на следующей неделе будет направлена в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Вадим Никифоров, Симферополь; Николай Сергеев

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