Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Число погибших в результате восьми взрывов на
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Число погибших в результате восьми взрывов на
Ранее сообщалось о 262 погибших и 452 пострадавших.
Серия взрывов на
По последним данным, среди погибших были граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании. По информации российского посольства, россиян среди погибших и пострадавших нет.
Расследованием терактов займется специальный комитет, который распорядился создать президент страны Майтрипала Сирисена.
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