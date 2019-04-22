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07:27 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Число погибших в результате восьми взрывов на Шри-Ланке возросло до 290 человек, еще 500 пострадали, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на заявление полиции.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось о 262 погибших и 452 пострадавших.

Серия взрывов на Шри-Ланке произошла в пасхальное воскресенье, первые шесть прогремели в трех храмах в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа и трех отелях, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обезвредили на дороге недалеко от международного аэропорта Бандаранаике.

Главной целью атаки стали местные христиане.

По последним данным, среди погибших были граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании. По информации российского посольства, россиян среди погибших и пострадавших нет.

По подозрению в причастности к взрывам задержаны 24 человека. Полиция также обнаружила грузовик, который могли использовать в атаках.

Расследованием терактов займется специальный комитет, который распорядился создать президент страны Майтрипала Сирисена.

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Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 290
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06:42 (мск)© Ньюстюб
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