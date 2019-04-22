Взрывы на Шри-Ланке уcтроили семеро смертников
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Эти выводы сделаны на основе анализа фрагментов тел, найденных на месте терактов.
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Эти выводы сделаны на основе анализа фрагментов тел, найденных на месте терактов.
Взрывы, в день католической Пасхи убившие почти 300 человек в церквях и гостиницах
Об этом заявил эксперт правительства
В воскресенье на
По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, 450 получили ранения. По данным некоторых СМИ, число пострадавших достигает 500 человек.
Среди погибших, по разным данным, от 30 до 35 иностранных граждан. Речь идет о британцах, австралийцах, индийцах, гражданах КНР, нескольких американцах, подданной Нидерландов, одном японце, двух гражданах Бангладеш, а также о марокканцах и пакистанцах.