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10:58 (мск), источник: Интерфакс

Взрывы на Шри-Ланке уcтроили семеро смертников

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Эти выводы сделаны на основе анализа фрагментов тел, найденных на месте терактов.

Источник: AP 2019

Взрывы, в день католической Пасхи убившие почти 300 человек в церквях и гостиницах Шри-Ланки, устроили семеро смертников, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Об этом заявил эксперт правительства Шри-Ланки Ариянанда Велинга; по его словам, эти выводы были сделаны на основе анализа фрагментов тел, обнаруженных на месте терактов.

Полиция задержала 24 человека, подозреваемых в причастности к взрывам. По мнению властей, за ними стоят религиозные экстремисты.

В воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

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По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, 450 получили ранения. По данным некоторых СМИ, число пострадавших достигает 500 человек.

Среди погибших, по разным данным, от 30 до 35 иностранных граждан. Речь идет о британцах, австралийцах, индийцах, гражданах КНР, нескольких американцах, подданной Нидерландов, одном японце, двух гражданах Бангладеш, а также о марокканцах и пакистанцах.

Шри-Ланка: что стоит за серией пасхальных терактов
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10:42 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Серия терактов в Шри-Ланке
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