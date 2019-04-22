СМИ: «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке
ТАСС, 22 апреля. В результате взрывов погибли 290 человек.
Источник:AP 2019
Группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Arabiya.
21 апреля на Шри-Ланке произошла самая крупная в истории страны серия терактов, в результате которых погибли, по последним данным, 290 человек, среди них более 30 иностранцев. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и гостиницах.
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