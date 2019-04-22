Трое детей владельца ASOS погибли в результате терактов на Шри-Ланке
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — У крупнейшего акционера британского
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — У крупнейшего акционера британского
Как отмечает телеканал, семья приехала на
По данным СМИ, 46-летний Повлсен является вторым по величине частным землевладельцем в Великобритании, он также владеет акциями немецкого
В 1975 году его отец основал магазин Bestseller, позже компания перешла Андерсу Холчу Повлсену и теперь владеет такими брендами, как Jack & Jones, Vero Moda, Vila, Only. По данным The Daily Mail, доля Повлсена в ASOS составляет почти 30%.
Со своей женой Анной Повлсен познакомился, когда она начала работать в Bestseller. У пары родилось четверо детей: Альма, Астрид, Агнес и Альфред.
В воскресенье на
По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, 450 получили ранения. По данным некоторых СМИ, число пострадавших достигает 500 человек. Среди погибших, по разным данным, от 30 до 35 иностранных граждан.