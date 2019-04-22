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13:16 (мск), источник: Интерфакс

Трое детей владельца ASOS погибли в результате терактов на Шри-Ланке

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — У крупнейшего акционера британского онлайн-ритейлера одежды ASOS и самого богатого человека Дании Андерса Холча Повлсена в результате терактов на Шри-Ланке погибли трое из четырех детей, сообщает в понедельник BBC News.

Как отмечает телеканал, семья приехала на Шри-Ланку на пасхальные праздники. Имена погибших детей не разглашаются, но информацию об их гибели подтвердил представитель международной сети Bestseller, которой также владеет Повлсен.

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По данным СМИ, 46-летний Повлсен является вторым по величине частным землевладельцем в Великобритании, он также владеет акциями немецкого онлайн-магазина Zalando. По данным Bloomberg, его состояние оценивается в $5,7 млрд.

В 1975 году его отец основал магазин Bestseller, позже компания перешла Андерсу Холчу Повлсену и теперь владеет такими брендами, как Jack & Jones, Vero Moda, Vila, Only. По данным The Daily Mail, доля Повлсена в ASOS составляет почти 30%.

Со своей женой Анной Повлсен познакомился, когда она начала работать в Bestseller. У пары родилось четверо детей: Альма, Астрид, Агнес и Альфред.

В воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атак смертников стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, 450 получили ранения. По данным некоторых СМИ, число пострадавших достигает 500 человек. Среди погибших, по разным данным, от 30 до 35 иностранных граждан.

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