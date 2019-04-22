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13:17 (мск), источник: РИА Новости

В Коломбо обнаружили 87 детонаторов на автобусной станции, пишут СМИ

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Полиция Шри-Ланки обнаружила 87 детонаторов на автобусной станции в окрестностях столицы страны Коломбо, сообщает портал Ada со ссылкой на представителя полиции.

Источник: AP 2019

Как сообщили местные правоохранительные органы, детонаторы были обнаружены на автобусной станции Bastian Mawatha, расположенной в районе Петтах.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании. Около 500 человек пострадали. Посольство РФ на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо.

Полиция Шри-Ланки задержала 24 человек в связи со взрывами.

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