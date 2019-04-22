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14:04 (мск), источник: Известия

Еще один взрыв произошел на Шри-Ланке

Новый взрыв произошел в столице Шри-Ланки, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев в понедельник, 22 апреля.

Источник: AP 2019

По предварительным данным, в ходе работ по разминированию сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, припаркованный недалеко от церкви, передает ТАСС. О пострадавших пока не сообщается.

Серия взрывов прогремела на острове в воскресенье, 21 апреля, в день празднования католической Пасхи. Бомбы были заложены в фешенебельных отелях и католических церквях. Одно взрывное устройство находилось в жилом комплексе в пригороде столицы Коломбо.

В результате восьми взрывов погибли 290 человек, еще сотни ранены. Кроме жителей Шри-Ланки, среди жертв граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Индии, Марокко и Бангладеш.

Школы и университеты остаются закрытыми, запланированные государственные экзамены отложены. В стране ввели режим ЧС.

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