Еще один взрыв произошел на Шри-Ланке
Новый взрыв произошел в столице
Новый взрыв произошел в столице
По предварительным данным, в ходе работ по разминированию сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, припаркованный недалеко от церкви, передает ТАСС. О пострадавших пока не сообщается.
Серия взрывов прогремела на острове в воскресенье, 21 апреля, в день празднования католической Пасхи. Бомбы были заложены в фешенебельных отелях и католических церквях. Одно взрывное устройство находилось в жилом комплексе в пригороде столицы Коломбо.
В результате восьми взрывов погибли 290 человек, еще сотни ранены. Кроме жителей
Школы и университеты остаются закрытыми, запланированные государственные экзамены отложены. В стране ввели режим ЧС.