Новый взрыв вызвал панику у жителей столицы Шри-Ланки
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Еще один взрыв произошел в понедельник рядом с одной из церквей в столице
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Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Еще один взрыв произошел в понедельник рядом с одной из церквей в столице
Взрыв небольшой мощности был слышен у церкви святого Антония, которая накануне подверглась атаке смертников. Среди оказавшихся рядом людей началась паника, они бросились бежать.
Small explosion outside St Anthony’s church right now. People fleeing the scene pic.twitter.com/GjadgTwoZ5— michael safi (@safimichael) 22 апреля 2019 г.
Между тем, по сообщению журналистов, хлопок, который испугал людей, произошел во время разминирования устройства, найденного полицией при осмотре места вчерашней атаки.
В результате серии терактов, произошедших накануне в церквях и отелях Коломбо и других городов