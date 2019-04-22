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14:26 (мск), источник: Интерфакс

Новый взрыв вызвал панику у жителей столицы Шри-Ланки

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Еще один взрыв произошел в понедельник рядом с одной из церквей в столице Шри-Ланки Коломбо, сообщает «Би-Би-Си».

Источник: Reuters

Взрыв небольшой мощности был слышен у церкви святого Антония, которая накануне подверглась атаке смертников. Среди оказавшихся рядом людей началась паника, они бросились бежать.

Между тем, по сообщению журналистов, хлопок, который испугал людей, произошел во время разминирования устройства, найденного полицией при осмотре места вчерашней атаки.

В результате серии терактов, произошедших накануне в церквях и отелях Коломбо и других городов Шри-Ланки, погибли почти 300 человек; около 500 человек получили ранения. Власти возложили ответственность за взрывы на местную группировку радикальных исламистов.

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