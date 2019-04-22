На Шри-Ланке ввели режим чрезвычайного положения

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена принял решение ввести в стране чрезвычайное положение, сообщает его пресс-служба. Режим ЧП будет введен в ночь на вторник. Полиция и спецслужбы Шри-Ланки получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности государства и народа. Президент поручил силовым ведомствам как можно скорее обнаружить лиц, причастных к серии взрывов, и усилить меры безопасности в местах расположения христианских церквей.
В понедельник, 22 апреля, в крупнейшем городе страны Коломбо взорвалась бомба в грузовике, который пытались разминировать полицейские возле одной из католических церквей.
Также 22 апреля в Коломбо вновь ввели комендантский час в связи с угрозой новых террористических актов. Ранее власти страны отменили предыдущий комендантский час, но изменили решение, опасаясь за безопасность жителей и туристов. Комендантский час будет действовать с 20:00 понедельника до 4:00 вторника по местному времени (18:00 — 2:00 мск). Кроме того, 22—23 апреля в стране объявлены нерабочими днями, так правоохранительные органы пытаются избежать большого скопления людей в общественных местах.
Накануне, в католическое пасхальное воскресенье, на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. В результате теракта погибли 290 человек, около 500 человек получили ранения. Объектами атак стали отели в Коломбо и окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Многие отели, гостиницы и торговые объекты закрыты после терактов в целях безопасности.
О гибели своих граждан в терактах заявили власти США, Великобритании, Индии, Китая, Японии и Португалия. Россиян среди пострадавших не оказалось. BBC News отмечает, что у крупнейшего акционера британского онлайн-ритейлера одежды ASOS и самого богатого человека Дании Андерса Холча Повлсена на Шри-Ланке погибли трое из четырех детей. Как отмечает телеканал, семья приехала на Шри-Ланку на пасхальные праздники. Имена погибших детей не разглашаются, но информацию об их гибели подтвердил представитель международной сети Bestseller, которой владеет Повлсен.
По информации Bloomberg, министр здравоохранения страны Раджита Сенаратне возлагает ответственность за серию терактов на группировку «Таухид джамаат». Премьер-министр Ранил Викрамасингхе в свою очередь отметил, что стране потребуется помощь иностранных спецслужб для выявления возможных зарубежных связей экстремистской группировки на острове.
Как уточняет местное издание Ada Derana, полиция Шри-Ланки обнаружила еще 87 детонаторов на автобусной остановке недалеко от Коломбо и продолжает поиск преступников. В городах также сейчас наблюдается низкая скорость мобильного интернета, а популярные соцсети и мессенджеры (Facebook, Whatsapp и Instagram) временно блокировались провайдерами для предотвращения распространения слухов, вызывающих панику населения. В частности, местные жители распространяли информацию о том, что в некоторых городах могут быть отравлены системы водоснабжения. Властям пришлось опровергать эту информацию и призывать жителей не тиражировать слухи.
Официальным днем национального траура по погибшим во время терактов объявлено 23 апреля.