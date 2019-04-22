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17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Землетрясение на Филиппинах заставило воду вылиться из бассейнов

Очевидцы делятся фотографиями и видео качающихся зданий в деловом центре города.

Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло на Филиппинах.

Подземные толчки были зафиксированы в 17:11 по местному времени недалеко от столицы страны Манилы. Очаг располагался на глубине 40,2 км, сообщили сейсмологи.

Очевидцы делятся фотографиями и видео качающихся зданий в деловом центре города. Жилой комплекс Anchor Skysuites высотой 181 метр качался так сильно, что из бассейна на его крыше начала выливаться вода.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Маниле и пригороде начата эвакуация. Рухнули как минимум два здания. 20 человек были спасены и доставлены в больницу, но под завалами могут находиться еще люди. На данный момент известно о пяти жертвах землетрясения.

Первоначально сейсмологи сообщили о силе толчков 6,4 балла, но затем уточнили цифру до 6,1.

Анна Лысенко

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