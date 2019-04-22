Землетрясение на Филиппинах заставило воду вылиться из бассейнов
Очевидцы делятся фотографиями и видео качающихся зданий в деловом центре города.
Очевидцы делятся фотографиями и видео качающихся зданий в деловом центре города.
Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло на Филиппинах.
Подземные толчки были зафиксированы в 17:11 по местному времени недалеко от столицы страны Манилы. Очаг располагался на глубине 40,2 км, сообщили сейсмологи.
Очевидцы делятся фотографиями и видео качающихся зданий в деловом центре города. Жилой комплекс Anchor Skysuites высотой 181 метр качался так сильно, что из бассейна на его крыше начала выливаться вода.
В Маниле и пригороде начата эвакуация. Рухнули как минимум два здания. 20 человек были спасены и доставлены в больницу, но под завалами могут находиться еще люди. На данный момент известно о пяти жертвах землетрясения.
Первоначально сейсмологи сообщили о силе толчков 6,4 балла, но затем уточнили цифру до 6,1.
Анна Лысенко
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