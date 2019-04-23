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00:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Член банды Басаева получил 16 лет за нападение на псковских десантников

Житель Ставропольского края Шамиль Казбулатов признан виновным в нападении на 6-ю роту 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, совершенном в 2000 году. Об этом в понедельник, 22 апреля, «Ленте.ру» сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России (СКР).

Шатойский районный суд Чечни приговорил Казбулатова к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Следствие и суд установили, что 29 февраля 2000 года Казбулатов в составе вооруженной банды под руководством Басаева и Хаттаба напал на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ. Бандиты нападали с трех сторон; при этом Казбулатов занял позицию из автомата Калашникова калибра 5,45 миллиметра прицельно стрелял в военнослужащих.

12 декабря 2018 года сообщалось, что Казбулатов задержан силами сотрудников СКР и управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ставропольскому краю. Его заподозрили в совершении преступлений, предусмотренных статьей 279 («Вооруженный мятеж»), частью 2 статьи 209 («Участие в банде») и статьей 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих») УК РФ.

1 мая 2000 года, после падения Грозного, в ходе отступления в горно-лесистой местности возле села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики бандформирования совершили нападение на 6-ю роту 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

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В ходе многочасового боя 84 десантника погибли, в живых остались только четверо. За мужество и героизм 22 солдатам и офицерам было присвоено звание Героя России, причем 21 — посмертно.

Банда Басаева потеряла в этом бою более 500 человек.

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов и деятелей самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия, в правительстве которой занимал различные высокие посты. Организовал ряд резонансных терактов в России, в том числе захват заложников в Беслане и на Дубровке. Басаев погиб 10 июля 2006 года в ходе спецоперации в Ингушетии.

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