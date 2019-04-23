Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США опубликовали «шпионское» фото российского боевого вертолета
На Украине продают гоночный ЗАЗ (фото)
В Салехарде школьники принесли в полицию найденные 220 тысяч рублей
Рудковская, Бондарчук и другие встретились с потомком Романовых
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
В магазинах обнаружили новый способ мошенничества Новый способ мошенничества обнаружили в столичных магазинах
Кадыров обратился к Зеленскому
Изгнанный с Первого эксперт сделал заявление
Зловонный камень годами рос в носу девочки
Женщина прожила 99 лет с органами наоборот
Появилось видео попытки итальянца перепрыгнуть мост в Петербурге
Роскошный автопарк российских чиновников (фото)
Лукашенко отреагировал на результаты выборов на Украине
Порошенко сделал заявление
США предупредили Зеленского, чтобы не трогал Порошенко
Быков умер в Санкт-Петербурге - подробности
Американцу грозит смертная казнь в Таиланде за дом на воде
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Фоторепортажи
12Украинцы выбрали Зеленского
31Юбилей Примадонны
05:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Импортеры яблок переняли опыт контрабандистов

Россельхознадзор выявил новую схему незаконного ввоза в страну яблок с территории Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Источник: AP 2019

Сотрудники ведомства при досмотре грузовика в Псковской области нашли четыре тонны яблок неустановленного происхождения, которые были скрыты под грузом пяти тонн законно импортируемого картофеля. Незаконно ввезенная продукция была уничтожена.

Ранее в апреле Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой разобраться с серыми схемами поставок животноводческой продукции из Белоруссии.

Читайте также
Беларусь за год в 9 раз увеличила поставки молока в Китай

12 апреля Россия запретила ввоз яблок и груш с территории Белоруссии. По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данквера, причиной такого шага стали опасения возможных незаконных поставок продукции из санкционных стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов в случае необходимости закрывать на ремонт отдельные участки нефтепровода, несмотря на то, что по ним производится транспортировка российской нефти.

Читайте также: Лукашенко заявил, что Россия обнаглела и «начинает выкручивать руки»

Россия запретила ввозить яблоки и груши с территории Белоруссии
Во время загрузки произошла ошибка.
11 апреля© Ньюстюб
 Реакция Кремля на победу Зеленского
Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Евросоюз пригрозил США встречными мерами за санкции против Кубы
МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил
Ученые нашли следы крупного конфликта на Аляске
Историк рассказал о жуткой смерти самого несчастного царя России
Как сложилась судьба дочери Михаила Горбачева
Спорт
«Прилипли из зависти»: Тарасова ответила хейтерам Медведевой На днях 19-летняя фигуристка вышла на лед в откровенном розовом костюме
Hi-Tech
Новую «Нокию» обманули с помощью жвачки Проблема носит программный характер.
Авто
На Украине продают гоночный ЗАЗ (фото) Автомобиль Zaz Lanos, производства Запорожского автомобильного завода, пережил серию доработок специально для участия в кольцевых гонках
Кино
«Расстроили ее слова»: Кудрявцева ответила на критику Пугачевой Ведущая оправдалась за выпуск шоу «Секрет на миллион» с участием бывших возлюбленных Примадонны
Недвижимость
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
В Италии начали продавать дома по доллару. Но все не так просто
Популярные темы на «Детях»
Свекровь собирается продать свою квартиру, а деньги "промотать" 581
Результаты конкурса рассказов. Групповое разоблачение 245
не знаю как назвать - просто выговориться... 196
Вторая серия ИП 182
Леди
Что мы знаем про жену Зеленского: кто она и чем занимается Разбираемся, что известно о супруге нового президента Украины
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь