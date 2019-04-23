У 150 миллионов вышел срок давности
Прекращено дело о крупных хищениях из пяти банков.
Прекращено дело о крупных хищениях из пяти банков.
Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении большинства предполагаемых членов межрегиональной преступной группировки, которые обвинялись в хищении у пяти банков более 150 млн руб. По версии следствия, в нее входили банковские сотрудники и бизнесмены. Уголовные дела прекращены по просьбам подсудимых в связи с истечением сроков давности. По мнению экспертов, теперь потерпевшие банки могут попытаться взыскать ущерб только в гражданском порядке.
Как стало известно «Ъ», судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Надежда Ханкевич прекратила уголовное преследование 12 из 14 бизнесменов и бывших банковских работников, обвиняемых в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ), в том числе и предполагаемого лидера группировки Елены Поспеловой. «На данный момент дело рассматривается только в отношении двух участников, которые пока не ходатайствовали о прекращении своего уголовного преследования в связи с истечением сроков давности», — пояснили в райсуде.
Напомним, в 2010 году следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении местной предпринимательницы Елены Поспеловой, которая обвинялась в «организации преступных схем по хищению денег у
По версии следствия, группировка имела несколько отделов. Одни занимались созданием фиктивных компаний (в Свердловской, Иркутской, Самарской областей), а другие — оформлением кредитов. Основной деятельностью таких компаний, среди которых ООО «Ситиопт», ООО «Фэмили», ООО «Сити-Опт 63», ООО «Титан» и др., по данным «СПАРК-Интерфакс», являлась торговля одеждой и хозяйственными товарами. Как считали следователи, таких заемщиков банки лучше всего кредитовали, так как им часто нужны были оборотные средства. Сами займы, чтобы не вызывать подозрений, варьировались от 100 тыс. до 2 млн руб. Сначала заемщики оплачивали выданные кредиты, после чего ликвидировались и банкротились.
Впервые уголовное дело группировки было направлено в Кировский райсуд Екатеринбурга в 2015 году, но его вернули на доследование. Затем его передали в Ленинский райсуд, который в 2016 году вновь отправил его на доследование. Снова в суд дело вернулось в 2018 году, но уже без обвинений по наиболее тяжкой статье — создание и участие в ОПС.
Вчера связаться с защитой обвиняемых не удалось. Известно, что в ходе следствия свою вину они полностью отрицали, считая, что все сделки носили законный характер.
«Суд должен принять данные предварительного расследования, включая материалы судебного процесса, в качестве письменных доказательств. В том числе и на их основе суд примет решение о взыскании ущерба. Кроме того, потерпевшие не лишены возможности обратиться в суд и с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок», — пояснил господин Загоруйко.
Игорь Лесовских, Екатеринбург
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