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06:50 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

У 150 миллионов вышел срок давности

Прекращено дело о крупных хищениях из пяти банков.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении большинства предполагаемых членов межрегиональной преступной группировки, которые обвинялись в хищении у пяти банков более 150 млн руб. По версии следствия, в нее входили банковские сотрудники и бизнесмены. Уголовные дела прекращены по просьбам подсудимых в связи с истечением сроков давности. По мнению экспертов, теперь потерпевшие банки могут попытаться взыскать ущерб только в гражданском порядке.

Как стало известно «Ъ», судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Надежда Ханкевич прекратила уголовное преследование 12 из 14 бизнесменов и бывших банковских работников, обвиняемых в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ), в том числе и предполагаемого лидера группировки Елены Поспеловой. «На данный момент дело рассматривается только в отношении двух участников, которые пока не ходатайствовали о прекращении своего уголовного преследования в связи с истечением сроков давности», — пояснили в райсуде.

По сведениям «Ъ», у всех обвиняемых истекли сроки давности (от шести до десяти лет), но суд может прекратить дело только при личном согласии фигуранта. В противном случае дело рассматривается по существу, но после приговора подсудимый просто освобождается от наказания.
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Напомним, в 2010 году следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении местной предпринимательницы Елены Поспеловой, которая обвинялась в «организации преступных схем по хищению денег у кредитно-финансовых учреждений Уральского федерального округа». Как установили следователи, в 2007 году она договорилась со знакомыми предпринимателями и сотрудниками ВУЗ-банка, Челиндбанка, Промсвязьбанка, Бинбанка и УРСА-банка (позже — МДМ-банк) создать схему по получению фиктивными фирмами банковских кредитов. Изначально Елене Поспеловой и другим фигурантам даже были предъявлены обвинения в организации и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).

По версии следствия, группировка имела несколько отделов. Одни занимались созданием фиктивных компаний (в Свердловской, Иркутской, Самарской областей), а другие — оформлением кредитов. Основной деятельностью таких компаний, среди которых ООО «Ситиопт», ООО «Фэмили», ООО «Сити-Опт 63», ООО «Титан» и др., по данным «СПАРК-Интерфакс», являлась торговля одеждой и хозяйственными товарами. Как считали следователи, таких заемщиков банки лучше всего кредитовали, так как им часто нужны были оборотные средства. Сами займы, чтобы не вызывать подозрений, варьировались от 100 тыс. до 2 млн руб. Сначала заемщики оплачивали выданные кредиты, после чего ликвидировались и банкротились.

По версии следствия, с 2007 по 2009 год членам группировки удалось похитить около 150 млн руб., на которые через ООО «Ситиопт» члены сообщества приобрели офисное здание в Кушве (Свердловская область), стали совладельцами ТРЦ в Новосибирской области и приобрели недвижимость в клубном доме «Тихвинъ», одном из самых дорогих жилых комплексов Екатеринбурга.
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Впервые уголовное дело группировки было направлено в Кировский райсуд Екатеринбурга в 2015 году, но его вернули на доследование. Затем его передали в Ленинский райсуд, который в 2016 году вновь отправил его на доследование. Снова в суд дело вернулось в 2018 году, но уже без обвинений по наиболее тяжкой статье — создание и участие в ОПС.

Вчера связаться с защитой обвиняемых не удалось. Известно, что в ходе следствия свою вину они полностью отрицали, считая, что все сделки носили законный характер.

По словам почетного адвоката России Ярослава Загоруйко, прекращение уголовного дела означает, что потерпевшие теперь смогут возместить ущерб только в рамках гражданского судопроизводства.

«Суд должен принять данные предварительного расследования, включая материалы судебного процесса, в качестве письменных доказательств. В том числе и на их основе суд примет решение о взыскании ущерба. Кроме того, потерпевшие не лишены возможности обратиться в суд и с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок», — пояснил господин Загоруйко.

Игорь Лесовских, Екатеринбург

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