Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей

При формировании и исполнении бюджетов российские чиновники допустили нарушения на 268,2 млрд руб., а при осуществлении госзакупок — 294,6 млрд руб., при ведении бухгалтерского учета, составлении и предоставлении бухгалтерской отчетности — 95 млрд руб., в сфере управления госсобственностью и неэффективного использования ресурсов — 70,7 млрд руб. Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб.
Также за год инспекторы СП возбудили 81 дело об административных правонарушениях в финансово- бюджетной сфере, к административной ответственности привлекли 31 чиновника и 10 юрлиц, выписано штрафов на 85 млн руб.
Помимо этого аудиторы выявили неэффективную работу по планированию закупки лекарств в российских регионах. Выяснилось, что ежегодно регионами списываются просроченные лекарства на сумму более 80 млн руб. «Необходимо оперативное принятие решений о перераспределении лекарственных препаратов между регионами», — заявил аудитор Счетной палаты Михаил Мень.
Также в отчете надзорного ведомства говорится, что аудиторы также обратили особое внимание на низкое качество стратегического планирования в энергетике и недостаток контроля за реализацией инвестпроектов в отрасли. В 2019 г. Счетная палата продолжит работу по надзору за расходованием бюджетных средств, а также подготовит доклад о неполном выполнении майских указов президента России Владимира Путина от 2012 г.