Источник: суд арестовал имущество и денежные средства Арашуковых
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/ — ТАСС пока не располагает официальной информацией следственных органов.
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/ — ТАСС пока не располагает официальной информацией следственных органов.
Суд наложил обеспечительный арест на имущество и денежные средства временно отстраненного сенатора от
«Арест наложен на все имущество и денежные средства, принадлежащие Рауфу Арашукову и его отцу Раулю», — сказал собеседник агентства, отказавшись уточнить перечень арестованного имущества.
Официальной информацией следственных органов ТАСС пока не располагает.
Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента.