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13:55 (мск), источник: ТАСС

Источник: суд арестовал имущество и денежные средства Арашуковых

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/ — ТАСС пока не располагает официальной информацией следственных органов.

Источник: РИА "Новости"

Суд наложил обеспечительный арест на имущество и денежные средства временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова в рамках уголовного дела о создании организованного преступного сообщества и хищении газа. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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«Арест наложен на все имущество и денежные средства, принадлежащие Рауфу Арашукову и его отцу Раулю», — сказал собеседник агентства, отказавшись уточнить перечень арестованного имущества.

Официальной информацией следственных органов ТАСС пока не располагает.

Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента.

Справка
Сенатор и «газовый король»: что известно о деле Арашуковых

Сенатора с Кавказа задержали на заседании. Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти.

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