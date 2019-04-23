Теракты на Шри-Ланке стали ответом на атаки в мечетях Новой Зеландии
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Министр обороны
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Министр обороны
«Предварительное расследование показало, что произошедшее на
15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате нападения погибли 50 человек, десятки человек получили ранения.
Главный подозреваемый — 28-летний Брентон Таррант — незадолго до нападения распространил манифест под названием «Великая замена», в котором выступил против миграции из мусульманских стран в Европу и англоязычные страны по всему миру. Текст был опубликован в социальных сетях и отправлен
Серия взрывов прогремела на
Объектами нападения террористов в пасхальное воскресенье стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.
Полиция
Таким образом, атаки в Новой Зеландии и на