ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию терактов, произошедших 21 апреля в
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию терактов, произошедших 21 апреля в
Такое заявление выпустило «Амак» — агентство, ведущее пропаганду от лица ИГ. По мнению международного обозревателя британской газеты The Independent Лиззи Деарден, использованные в нем формулировки могут указывать на то, что группировка идейно вдохновила эту атаку, но не участвовала в ее планировании.
Ранее 23 апреля стало известно, что власти
21 апреля в