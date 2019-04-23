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22:33 (мск), источник: Ведомости

Бастрыкин: причиной массового расстрела в колледже Керчи стало имущественное неравенство

Студент Владислав Росляков, убивший 20 человек в керченском колледже в октябре 2018 г., пошел на преступление из-за унижений со стороны одноклассников. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин во время лекции во Всероссийском государственном университете юстиции.

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По его словам, причина произошедшего — «унижение на основе разного имущественного положения» (цитата по «Интерфаксу»). «Оказывается, сейчас важно ходить именно в американских джинсах, а не в подделках. Он покупал где-то на рынке», — подчеркнул председатель СКР. В итоге, добавил Бастрыкин, Росляков нашел оружие и «посмотрел в интернете, как в американской действительности это произошло».

17 октября 2018 г. в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. Погибли 20 человек. По данным следствия, нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, который после произошедшего покончил с собой.

СКР поначалу квалифицировал нападение как теракт, но позже изменил мнение. В итоге дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц).

Президент России Владимир Путин связывал произошедшее с глобализацией. Он отмечал, что молодые люди с неустойчивой психикой создают себе лжегероев, заменяя настоящий героизм суррогатом героизма. Все началось с трагических событий в школах США, подчеркнул глава государства.

Росляков, открывший огонь в колледже в Керчи, действовал в одиночку
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10 ноября 2018© Ньюстюб
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