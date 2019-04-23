Бастрыкин: причиной массового расстрела в колледже Керчи стало имущественное неравенство
Студент Владислав Росляков, убивший 20 человек в керченском колледже в октябре 2018 г., пошел на преступление
Студент Владислав Росляков, убивший 20 человек в керченском колледже в октябре 2018 г., пошел на преступление
По его словам, причина произошедшего — «унижение на основе разного имущественного положения» (цитата по «Интерфаксу»). «Оказывается, сейчас важно ходить именно в американских джинсах, а не в подделках. Он покупал
17 октября 2018 г. в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. Погибли 20 человек. По данным следствия, нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, который после произошедшего покончил с собой.
СКР поначалу квалифицировал нападение как теракт, но позже изменил мнение. В итоге дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц).
Президент России Владимир Путин связывал произошедшее с глобализацией. Он отмечал, что молодые люди с неустойчивой психикой создают себе лжегероев, заменяя настоящий героизм суррогатом героизма. Все началось с трагических событий в школах США, подчеркнул глава государства.
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