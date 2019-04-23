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22:56 (мск), источник: РИА Новости

Суд впервые оштрафовал россиянина за оскорбление государства

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал жителя города Малая Вишера по статье об оскорблении государства на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.

Источник: AP 2019

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству.

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

По данным суда, мужчина оштрафован по статье 20.1 КоАП РФ («Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ»).

Как сообщили в суде, мужчина разместил в интернете «в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность».

«Постановление в законную силу не вступило. Оно может быть обжаловано в Новгородский областной суд», — сказано в сообщении.

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