Суд впервые оштрафовал россиянина за оскорбление государства

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству.
«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
По данным суда, мужчина оштрафован по статье 20.1 КоАП РФ («Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ»).
Как сообщили в суде, мужчина разместил в интернете «в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность».
«Постановление в законную силу не вступило. Оно может быть обжаловано в Новгородский областной суд», — сказано в сообщении.