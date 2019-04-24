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17:22 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал экс-замглавы СУ СК по Карачаево-Черкесии Булатова

Он будет под арестом до 23 июня.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста до 23 июня в отношении бывшего первого замглавы Следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова, задержанного в рамках дела Арашуковых и обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

«Ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению, избрать меру пресечения в виде ареста в отношении Булатова до 23 июня», — сказала судья Наталья Дударь.

Следователь в суде заявил о том, что Булатов может скрыться, подчеркнув, что после предъявления обвинения вину он не признал.

«Он может уничтожить доказательства, скрыться или иным образом воспрепятствовать следствию. Ходатайствую об аресте Булатова до 23 июня», — сказал следователь. Прокурор полностью поддержал ходатайство следственных органов об аресте Булатова.

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Сам обвиняемый просил не удовлетворять ходатайство. «Я прошу суд разобраться, прошу отказать следователю в удовлетворении его ходатайства», — сказал Булатов. Защитник также просил не удовлетворять ходатайство следственных органов, заявив, что изложенное в ходатайстве «не соответствует действительности».

Как ранее сообщал ТАСС, в последние месяцы в Карачаево-Черкесии проверяют руководителей правоохранительных структур в рамках расследования уголовного дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых и их соучастников, в частности, были проведены обыски и проверки у ряда высокопоставленных силовиков. Так, по поручению председателя СК России начата служебная проверка в отношении руководства СУ СК РФ по Карачаево-Черкесии. В феврале Булатов подал рапорт об освобождении от должности.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила накануне журналистам о возбуждении уголовное дело в отношении Булатова, начальника Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова и старшего следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по КЧР Андрея Филиппова. По словам Петренко, сотрудники силовых структур находились в дружеских отношениях с сенатором Рауфом Арашуковым и его отцом Раулем Арашуковым и в целях непривлечения их к уголовной ответственности превышали свои должностные полномочия, чем подрывали авторитет органов государственной власти, а деятельность преступного сообщества не пресекалась.

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