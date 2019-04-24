17:22 (мск), источник: ТАСС
Суд арестовал экс-замглавы СУ СК по Карачаево-Черкесии Булатова
Он будет под арестом до 23 июня.
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста до 23 июня в отношении бывшего первого замглавы Следственного управления СК РФ по
«Ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению, избрать меру пресечения в виде ареста в отношении Булатова до 23 июня», — сказала судья Наталья Дударь.
«Он может уничтожить доказательства, скрыться или иным образом воспрепятствовать следствию. Ходатайствую об аресте Булатова до 23 июня», — сказал следователь. Прокурор полностью поддержал ходатайство следственных органов об аресте Булатова.
Сам обвиняемый просил не удовлетворять ходатайство. «Я прошу суд разобраться, прошу отказать следователю в удовлетворении его ходатайства», — сказал Булатов. Защитник также просил не удовлетворять ходатайство следственных органов, заявив, что изложенное в ходатайстве «не соответствует действительности».
Как ранее сообщал ТАСС, в последние месяцы в
Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила накануне журналистам о возбуждении уголовное дело в отношении Булатова, начальника Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова и старшего следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по КЧР Андрея Филиппова. По словам Петренко, сотрудники силовых структур находились в дружеских отношениях с сенатором Рауфом Арашуковым и его отцом Раулем Арашуковым и в целях непривлечения их к уголовной ответственности превышали свои должностные полномочия, чем подрывали авторитет органов государственной власти, а деятельность преступного сообщества не пресекалась.