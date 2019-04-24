20:59 (мск), источник: Интерфакс
Двое заключенных «Матросской тишины» скончались от передозировки наркотиков
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Еще двое человек находятся в реанимации, сообщили во ФСИН.
Четверо заключенных московского следственного изолятора «Матросская тишина» отравились в результате передозировки наркотиков, двое из них скончались, сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.
«Умерших двое и двое в реанимации в тяжелом состоянии. Они употребили наркотик, переданный в продуктовой посылке, предположительно, смочив им ткань», — сказал Максименко в среду «Интерфаксу».
По его словам, неизвестное психотропное вещество употреблялось внутривенно, путем укола.
Наркотик был передан в две камеры. В обеих пострадали люди. Вина наших сотрудников тоже есть — они все посылки тщательно досматривают, даже разламывают сигареты. Но выявлять наркотик в ткани у нас пока возможности нет.
Он добавил, что обстоятельства инцидента будут установлены в ходе служебной проверки.
Ранее осведомленный источник сообщил «Интерфаксу» о троих отравившихся психотропным веществом заключенных в столичном следственном изоляторе «Матросская тишина», один из которых скончался. По словам собеседника агентства, погибший заключённый проходит фигурантом уголовного дела о краже, а выжившие — об обороте наркотических средств.
«По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве организовано проведение доследственной проверки о возможном отравлении
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.