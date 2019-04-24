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20:59 (мск), источник: Интерфакс

Двое заключенных «Матросской тишины» скончались от передозировки наркотиков

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Еще двое человек находятся в реанимации, сообщили во ФСИН.

Четверо заключенных московского следственного изолятора «Матросская тишина» отравились в результате передозировки наркотиков, двое из них скончались, сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

«Умерших двое и двое в реанимации в тяжелом состоянии. Они употребили наркотик, переданный в продуктовой посылке, предположительно, смочив им ткань», — сказал Максименко в среду «Интерфаксу».

По его словам, неизвестное психотропное вещество употреблялось внутривенно, путем укола.

Наркотик был передан в две камеры. В обеих пострадали люди. Вина наших сотрудников тоже есть — они все посылки тщательно досматривают, даже разламывают сигареты. Но выявлять наркотик в ткани у нас пока возможности нет.
Валерий Максименко
заместитель директора ФСИН России

Он добавил, что обстоятельства инцидента будут установлены в ходе служебной проверки.

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Ранее осведомленный источник сообщил «Интерфаксу» о троих отравившихся психотропным веществом заключенных в столичном следственном изоляторе «Матросская тишина», один из которых скончался. По словам собеседника агентства, погибший заключённый проходит фигурантом уголовного дела о краже, а выжившие — об обороте наркотических средств.

«По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве организовано проведение доследственной проверки о возможном отравлении следственно-арестованных, размещенной в средствах массовой информации», — сообщила «Интерфаксу» представитель столичного главка СК Юлия Иванова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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