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03:21 (мск), источник: Ведомости

Власти Забайкалья оценили ущерб от пожаров в миллиард рублей

Ущерб от природных пожаров в Забайкальском крае составил почти 1 млрд руб., рассказал врио губернатора края Александр Осипов на совещании, которое провел в Чите президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс». Больше всего пострадало, по словам Осипова, сельское хозяйство: его потери оцениваются в 600 млн руб. Еще в 320 млн руб. он оценивает ущерб гражданам, которые лишились жилья.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас в крае насчитывается всего 111 пожарных формирований на 780 населенных пунктов, сказал Осипов, этого не хватает, чтобы оперативно тушить возгорания. Путин предложил рассмотреть вопрос об использовании дополнительных сил при ликвидации пожаров, особенно тех, которые приходят из-за границы, передает «РИА Новости».

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В населенных пунктах Забайкалья 19 апреля вспыхнули пожары. Они произошли в населенных пунктах преимущественно на юге и юго-востоке края. Сейчас в регионе действует режим чрезвычайной ситуации, так как площадь возгорания увеличилась из-за штормового ветра.

Региональное МЧС 24 апреля на своем сайте сообщило предварительные данные о пожарах: огнем уничтожено 98 жилых домов, в которых проживало 336 человек, в том числе 60 детей. Также сгорело 13 нежилых домов, 195 хозяйственных построек, 121 животноводческое хозяйство. В ходе пожаров пострадали 35 человек, из них 8 человек были госпитализированы, 27 пострадавшим медицинская помощь оказали амбулаторно. К реагированию привлекалось более 830 человек и 110 единиц техники, в том числе от МЧС России — более 280 человек и 50 единиц техники.

Это не первый случай масштабных возгораний в Забайкалье. Так, в 2017 г. в регионе из-за высокого риска возникновения природных пожаров был введен режим ЧС, тогда горело 9500 га леса.

Владимир Путин проводит в Чите совещание о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье
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